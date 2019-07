Xander Bogaerts is woensdag voor de tweede keer in zijn loopbaan geselecteerd voor de All-Star Game van de MLB. De korte stop van de Boston Red Sox zou er aanvankelijk niet bij zijn.

In 2016 was Bogaerts voor het eerst van de partij in de prestigieuze wedstrijd. Sindsdien ontbrak hij ieder jaar in de selectie van de American League.

Bogaerts betreurde onlangs nog dat hij opnieuw niet door de fans gekozen was. "In mijn ogen had ik dit wel verdiend", liet hij weten. Door een blessure van Brandon Lowe (Tampa Bay Rays) is Bogaerts nu alsnog opgeroepen.

De international van Oranje tekende in het voorjaar een megacontract bij de Red Sox. In de komende zeven seizoenen verdient de Arubaan in Boston liefst 132 miljoen dollar (ruim 117 miljoen euro).

Het is vrij zeldzaam dat Nederlanders geselecteerd worden voor de All-Star Game. Alleen Bert Blyleven (1973 en 1985), Andruw Jones (2000, 2002, 2003, 2005 en 2006), Jair Jurrjens (2011), Jonathan Schoop (2017), Kenley Jansen (2016, 2017 en vorig jaar) en Ozzie Albies (vorig jaar) kregen eerder een uitnodiging.

De negentigste editie van de MLB All-Star Game wordt volgende week dinsdag in Cleveland gespeeld.