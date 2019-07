Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben woensdag met moeite de achtste finales van het WK in Hamburg gehaald. Het Nederlandse koppel rekende in de eerste ronde van de knock-outfase af met het Amerikaanse duo Kelley Larsen en Emily Stockman.

Keizer en Meppelink waren met 21-17, 13-21 en 15-13 te sterk voor de als vijftiende geplaatste Amerikaansen. Het is de eerste keer op dit WK dat de Europees kampioen het lastig had, want in de groepsfase ging geen set verloren.

Later op woensdag komen Joy Stubbe en Marleen van Iersel in actie in de tweede ronde. Zij spelen tegen het Duitse duo Isabel Schneider en Victoria Bieneck.

Bij de mannen bereikte het Nederlandse duo Alexander Brouwer-Robert Meeuwsen de tweede ronde. De wereldkampioenen van 2013 komen donderdag in actie.