De recordreeks van de New York Yankees van homeruns in wedstrijden op rij in de Major League Baseball is blijven steken op 31. Uitgerekend tegen stadgenoot New York Mets wisten de Yankees geen homerun te slaan.

De Yankees pakten vorige week tegen Toronto Blue Jays het record, door voor de 28e wedstrijd op rij de bal over de hekken te slaan. Daarna volgden nog drie wedstrijden waarin een homerun werd geslagen.

Het oude record stond sinds 2002 op naam van de Texas Rangers, die dat jaar in 27 duels op rij goed waren voor een homerun.

De Yankees leden tegen de Mets in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) pas de tweede nederlaag in vijftien wedstrijden. De stadgenoot uit Queens won voor eigen publiek met 4-2.

De koploper van de American League East kwam in de tweede inning nog wel op voorsprong. De Nederlandse international Didi Gregorius scoorde op een honkslag van Gleyber Torres, waarna ook Edwin Encarnacion nog over de thuisplaat kwam.

Het bleken de enige de runs voor de Yankees te zijn, waarna de Mets in de zesde en achtste inning toesloegen.