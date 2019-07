Michael van der Mark plant een snelle terugkeer in het WK Superbike. De Nederlander wil komend weekend, twee weken na zijn zware crash in Rimini, alweer op de motor zitten bij de races op Donington Park.

Van der Mark was behoorlijk gehavend na zijn buiteling tijdens de tweede vrije training op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Hij liep een hersenschudding op, een gebroken pols en twee gebroken ribben.

De 26-jarige Rotterdammer werd nog dezelfde dag in het ziekenhuis van Rimini met succes geopereerd aan een breuk in zijn rechter spaakbeen, waarna hij snel de training hervatte in Nederland.

"Ik wist meteen na de operatie dat een rentree op Donington Park tot de mogelijkheden behoorde, dus daar heb ik me dan ook op gericht toen ik weer thuis kwam", zegt Van der Mark dinsdag op de website van zijn team Yamaha.

"Ik heb geen krachtverlies in mijn pols, wat mijn grootste zorg was, en heb alleen wat meer moeite met bewegen. Verder heb ik er nauwelijks last van en heb ik net zo intensief kunnen trainen als anders."

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om de harde crash van Michael van der Mark in Rimini te zien.

Van der Mark moet nog wel medische keuring ondergaan

Van der Mark moet voor de races in Donington Park nog wel een medische keuring ondergaan, maar hij verwacht daar goed doorheen te komen.

"Fit zijn om te rijden volstaat niet, ik moet fit zijn om te racen. Dat weet ik pas na de eerste vrije training, maar ik heb er alle vertrouwen in."

Van der Mark bewaart goede herinneringen aan Donington Park. Hij won vorig jaar op overtuigende wijze beide races op het Britse circuit.

'Magic Michael', zoals zijn bijnaam luidt, bezet na zeven van de in totaal dertien wedstrijden de derde plaats in de WK-stand. Zijn achterstand op de Spaanse leider Alvaro Bautista is met 142 punten echter fors.