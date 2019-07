Pitcher Tyler Skaggs van de Los Angeles Angels is maandag op 27-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Amerikaanse honkbalclub bevestigd.

De politie in Southlake Texas vond Skaggs in een hotelkamer, nadat ze een melding kregen over een bewusteloos persoon. Volgens de politie is er naar alle waarschijnlijkheid geen misdrijf gepleegd, maar het onderzoek loopt nog.

"Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Tyler Skaggs", zo schrijven de Angels in een verklaring. "Tyler heeft altijd deel uitgemaakt van onze familie. Onze gedachten en gebeden zijn in deze vreselijke periode bij zijn familie."

De Los Angeles Angels zouden maandag eigenlijk in actie komen tegen de Texas Rangers, maar die wedstrijd is door het overlijden van Skaggs vanzelfsprekend uitgesteld.

Skaggs, die in zijn loopbaan ook kort voor de Arizona Diamondbacks speelde, kwam afgelopen zaterdag voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen Oakland. Hij zou op 13 juli 28 jaar zijn geworden.