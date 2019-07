De Golden State Warriors hebben besloten om nummer 35 niet meer in gebruik te nemen als eerbetoon aan de vertrokken Kevin Durant. De NBA-ster komt volgend seizoen uit voor de Brooklyn Nets.

Durant speelde sinds 2016 voor de Warriors. De dertigjarige Amerikaan won in drie jaar twee NBA-titels met de ploeg uit Californië en werd in beide seizoenen verkozen tot Most Valuable Player (MVP) van de NBA Finals.

"Voor Kevin begint nu een nieuw hoofdstuk in zijn geweldige carrière", schrijft mede-eigenaar Joe Lacob van de Warriors in een verklaring. "Drie jaar geleden waren we dolblij met zijn komst en sindsdien heeft hij onze fans mooie hoogtepunten bezorgd."

"Zowel op als naast het veld liet hij zich op een waardige manier zien. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Zolang ik mede-eigenaar ben van dit team, zal geen enkele speler van de Warriors nummer 35 dragen."

Durant begon zijn loopbaan in 2007 bij Oklahoma City Thunder, waar hij tot zijn overstap naar de Warriors in 2016 speelde. In 2014 werd de vedette uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NBA.

Bij de Brooklyn Nets tekent Durant naar verluidt een vierjarig contract ter waarde van in totaal 145 miljoen euro.