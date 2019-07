De Brooklyn Nets hebben zich in de nacht van zondag op maandag verzekerd van de komst van NBA-sterren Kevin Durant en Kyrie Irving, zo melden diverse Amerikaanse media. De club zelf heeft het nieuws nog niet gemeld.

Tienvoudig All-Star Durant komt over van de Golden State Warriors, waar hij sinds 2016 speelde en twee titels pakte. De dertigjarige Amerikaan tekent naar verluidt voor vier seizoenen bij de Nets.

Durant had al eerder aangegeven te willen vertrekken bij de Warriors in de jacht op een lucratief contract. De forward, die momenteel herstelt van een kuitblessure, gaat zo'n 145 miljoen euro verdienen bij zijn nieuwe werkgever.

De vedette was in 2014 de waardevolste speler in de NBA werd in zowel 2017 als 2018 uitgeroepen tot 'MVP' in de NBA Finals. Verder werd hij onder meer vier keer topscorer.

De drie jaar jongere Irving speelde de voorgaande twee seizoenen bij de Boston Celtics en stond eerder jaren onder contract bij de Cleveland Cavaliers, waarmee hij in 2016 kampioen werd. De point guard, zesvoudig NBA All-Star, tekent naar verwachting ook voor meerdere seizoenen.

Clubs mogen transfervrije spelers vastleggen

Afgelopen NBA-seizoen eindigden de Nets, die zeer waarschijnlijk ook DeAndre Jordan (New York Knicks) vastleggen, als zesde in de Eastern Conference. De club strandde vervolgens in de eerste ronde van de play-offs.

Sinds afgelopen nacht mogen de NBA-clubs transfervrije spelers officieel vastleggen. De toekomst van onder anderen de transfervrije Kawhi Leonard, die afgelopen seizoen kampioen werd met de Toronto Raptors en 'MVP' was in de Finals, is nog niet bekend.