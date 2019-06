Sifan Hassan heeft bij zondag bij de Diamond League in het Amerikaanse Stanford het Europees record op de 3.000 meter verbeterd. De Nederlandse kwam als eerste over de finish in 8.18,49. Op de 200 meter eindigde Dafne Schippers als zesde.

Met haar tijd dook de 26-jarige Hassan bijna drie seconden onder het vorige record op de 3.000 meter. Dat stond met 8.21,42 al sinds 2002 op naam van de Roemeense Gabriela Szabo.

Hassan verpulverde tevens haar eigen Nederlands record op de 3.000 meter. De vorige toptijd liep ze vorig jaar september met 8.27,50 in het Tsjechische Ostrava.

Hassan bleef in Stanford de Duitse Konstanze Klosterhafen (8.20,07) en Letesenbet Gidey (8.20,27) uit Ethiopië voor.

Voor Hassan was het haar eerste 3.000 meter van dit seizoen. De geboren Ethiopische richt zich voor de WK, die van 27 september tot en met 6 oktober plaatsvinden in Doha, voornamelijk op de 5 en 10 kilometer.

Dafne Schippers kan niet meedoen om de overwinning om de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Schippers zesde op 200 meter

Op de 200 meter kon Schippers zich met een zesde plaats niet mengen in de strijd om de overwinning. De Utrechtse snelde naar een tijd van 22,62 seconden.

Daarmee bleef Schippers zes honderdsten boven haar beste tijd van het seizoen. Die liep ze eerder deze maand bij de Diamond League in Oslo, waar ze met de overwinning aan de haal ging.

De 27-jarige Schippers gaf meer dan een halve seconde toe op de Nigeriaanse Blessing Okagbare, die met 22,05 de snelste tijd neerzette. Elaine Thompson (22,21) uit Jamaica werd tweede en de Britse Dina Asher-Smith (22,42) moest genoegen nemen met de derde plek.

Komende maand doet Schippes mee aan de Diamond League in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).

Caster Semenya liet de concurrentie ver achter zich op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

Semenya klasse apart bij rentree

Eerder op zondag luisterde Caster Semenya haar rentree in de Diamond League op met een overtuigende zege. De Zuid-Afrikaanse hield de concurrentie met 1.55,70 ver achter zich. De Amerikaanse Ajee Wilson bleef met 1.58,36 het dichtst in de buurt.

Het was de eerste keer dat Semenya haar favoriete afstand liep sinds een nieuwe regel van de IAAF tijdelijk werd opgeheven. Eerder dit jaar kwam ze alleen bij de Diamond League in Doha in actie op de 800 meter, waar ze eveneens met overmacht won.

Semenya vecht al lange tijd een juridische strijd uit met atletiekbond IAAF over haar voor vrouwen ongewoon hoge testosteronspiegel. De IAAF sloot eerder dit jaar atletes met 'differences of sexual development' (DSD) zoals Semenya uit van deelname aan de middellange afstanden.

Een Zwitserse rechtbank hief die nieuwe regel tijdelijk op, totdat het hoger beroep behandeld is.