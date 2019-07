Bo Bendsneyder beseft dat hij zondag geluk heeft gehad bij zijn harde crash in de Moto2-race bij de TT van Assen. De twintigjarige Rotterdamse coureur van NTS RW Racing GP strompelde van het circuit, maar kampt 'slechts' met een paar blauwe plekken.

"Het had erger kunnen aflopen, ik denk dat er een engeltje op mijn schouder zat", zei Bendsneyder, ondanks dat zijn race er al na twee ronden op zat, opgelucht in een eerste reactie.

"Simone Corsi raakte vol mijn remhendel en daardoor vloog ik van de motor af. Ik schoof over de baan en zag coureurs aan komen rijden. Ik had echt geluk dat niemand me raakte. Het was wel een schrikmomentje."

De val stond min of meer symbool voor een mislukte TT voor Bendsneyder. Zijn monteurs werkten zich de afgelopen dagen drie slagen in de rondte, maar kregen de motor maar niet in de juiste afstelling.

"Het is achteraf makkelijk praten, maar top vijftien had nog gekund denk ik. Ik was gretig bij de start en zat er goed bij, maar ja, je moet wel finishen", verzuchtte hij.

'Aan mijn huidige teamgenoot heb ik weinig'

Bendsneyder, die in de WK-stand naar de 24e plaats zakte met slechts vijf punten, richt de blik alweer op de volgende race, over een week op de Duitse Sachsenring.

"Dat is weer een ander circuit, dus zal de motor zich ook weer anders gedragen. We geven de moed niet op, ook al zit het nu wat tegen. Het team staat achter me en werkt ook keihard."

"Ik zou wel graag volgend jaar een snelle rijder erbij hebben in het team. Aan mijn huidige teamgenoot (de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal, red.) heb ik weinig, hij is te langzaam. Daardoor kunnen we data niet goed vergelijken en leren we ook te weinig."

Teammanager Jarno Janssen was vooral blij dat Bendsneyder niets mankeerde na diens schuiver over het asfalt, maar kon verder weinig vreugde halen uit de thuisrace van het enige Nederlandse team dat actief is in het WK wegrace.

"Een crash is niet de manier waarop je je thuisrace wilt afsluiten. Het is heel spijtig. Bo had het heel moeilijk dit weekeinde; we slaagden er maar niet in het juiste gevoel met de motor te creëren."