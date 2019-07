Harrie Lavreysen en Jan Willem van Schip hebben op de slotdag van de Europese Spelen in Minsk goud gewonnen. Lavreysen was zondag de beste op het onderdeel keirin, Van Schip won het omnium.

De 22-jarige Lavreysen klopte in de Wit-Russische hoofdstad de Fransman Rayan Helal. Het brons was voor de Rus Denis Dimitrijev.

Lavreysen greep zaterdag nog naast de gouden plak op het onderdeel sprint. Hij eindigde als tweede achter Jeffrey Hoogland, die op de keirin genoegen moest nemen met de tiende plaats.

Van Schip verzamelde op de vier disciplines van het omnium 178 punten. De Zwitser Thery Schir eindigde als tweede met 144 punten. Het brons was voor de Pool Daniel Staniszewski met 126 punten. Van Schip won zaterdag al zilver met Yoeri Havik op madison.

De 24-jarige Schalkwijker maakte een ijzersterke indruk op de vier onderdelen van het omnium. Hij werd derde op scratch en moest alleen Schir voor laten gaan in de temporace. Hij won de afvalkoers en verdedigde zijn leidende positie in het algemeen klassement met winst in de afsluitende puntenkoers.

Opnieuw medaille voor Wild

Kirsten Wild en Amber van der Hulst pakten zilver op de madison. Het Nederlandse koppel verzamelde veertig punten op het onderdeel dat beter bekendstaat als de koppelkoers.

Het Britse koppel Megan Barker en Jessica Roberts won goud met 44 punten. Diana Klimova en Maria Novolodskaya uit Rusland pakten brons.

Voor Wild was het haar derde medaille op de Europese Spelen. Op het omnium en de scratch pakte de 36-jarige Nederlandse goud.

Braspennincx grijpt naast brons

Shanne Braspennincx greep op de sprint net naast brons. Ze verloor in een gevecht voor een medaille van Daria Shmeleva. De Nederlandse won nog wel de eerste race, maar moest de volgende twee manches aan de Russin laten.

De 28-jarige Braspennincx verloor in de halve eindstrijd van Anastasia Voinova, de Russin die in de kwartfinales ook al te snel was voor Laurine van Riessen en uiteindelijk het goud pakte.

Braspennincx won al zilver op de keirin tijdens de Europese Spelen. Samen met Kyra Lamberink greep ze brons op de teamsprint.

De teller voor de Nederlandse baanploeg in Minsk staat nu op twaalf medailles: zes keer goud, vijf keer zilver en eenmaal brons.

De Europese Spelen zijn vrijdag 21 juni begonnen. Zondag wordt het evenement afgesloten.