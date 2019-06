Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn zondag in hun tweede groepswedstrijd op het WK beachvolleybal tegen een nederlaag aangelopen. Het Nederlandse duo ging in Hamburg in twee sets onderuit tegen het Argentijnse koppel Julian Amado Azaad/Nicolás Capogrosso: 20-22 en 19-21.

Brouwer en Meeuwsen wonnen hun eerste groepsduel wel. De voormalig wereldkampioenen moeten in hun derde en laatste partij in de poulefase winnen om een plek in de tweede ronde af te dwingen.

Daarin nemen Brouwer en Meeuwsen het dinsdag op tegen de Amerikanen Phil Dalhausser en Nick Lucena. Alle koppels in groep F staan nu op drie punten, maar de Nederlanders hebben het slechtste setsaldo.

Brouwer en Meeuwsen veroverden in 2013 de wereldtitel. Drie jaar later pakten ze brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Joy Stubbe en Marleen van Iersel. (Foto: VI Images)

Twee Nederlandse vrouwenkoppels al verder

Bij de vrouwen plaatsten twee Nederlandse duo's zich eerder op de dag wel voor de tweede ronde. Joy Stubbe en Marleen van Iersel versloegen Mariafe Artacho en Taliqua Clancy uit Australië met 21-19 en 24-22.

Het Nederlandse koppel is daarmee na twee partijen al zeker van een plaats in de volgende ronde. Stubbe en Van Iersel verrasten vrijdag tijdens hun eerste optreden op de mondiale eindronde met een zege op het Amerikaanse duo Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings.

Ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink staan in de tweede ronde van de WK. Zij klopten het Australische duo Becchara Palmer/Nicole Laird: 21-16, 21-12.

Het als achtste geplaatste Nederlandse koppel was tijdens zijn eerste duel in twintig minuten klaar met Randa Radwan en Doaa Elghobashy uit Egypte.