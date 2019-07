Maverick Viñales heeft zondag de MotoGP-race op het TT-circuit van Assen op zijn naam geschreven. De Spanjaard hield zijn landgenoot Marc Márquez na een spectaculaire race achter zich in Drenthe. In de Moto2 viel Bo Bendsneyder razendsnel uit na een harde crash.

Voor Viñales is het pas zijn eerste zege en tweede podiumplek van het jaar in de MotoGP. De 24-jarige coureur van Yamaha eindigde dit seizoen in Spanje als derde. Márquez kwam als tweede over de finish in Assen en Fabio Quartararo (derde) completeerde het podium.

De 26-jarige Márquez verstevigde ondanks het mislopen van de zege wel zijn leiding in de WK-stand. Zijn naaste belager Andrea Dovizioso finishte slechts als vierde en Alex Rins, die voor de race in Assen de derde plek in het klassement bezette, viel aan het begin van de race uit na een crash.

Márquez, vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP, staat nu op 160 punten; 44 meer dan Dovizioso. De Italiaan Danilo Petrucci eindigde als zesde in Assen en is met 108 punten de nieuwe nummer drie in de WK-stand.

Jorge Lorenzo deed niet mee aan de race in Assen. De drievoudig wereldkampioen in de MotoGP mocht van de dokter niet in actie komen na zijn val in de eerste vrije training van vrijdag.

De MotoGP-race in Assen was spectaculair. (Foto: Pro Shots)

Viñales slaat toe in tweede deel van race

Quartararo begon van poleposition in Assen, maar de Fransman raakte zijn leiding na een moeizame start kwijt aan Suzuki-coureur Rins. Dat was van korte duur, want de Spanjaard ging twee ronden later al onderuit en kon niet verder.

Vlak daarna was de chaos compleet in Assen na opnieuw een crash. Ditmaal schoten zesvoudig wereldkampioen en publiekslieveling Valentino Rossi en Takaagi Nakagami op volle snelheid van de baan. De gehavende Japanner werd ter controle naar het medisch centrum op het circuit gebracht.

Met nog achttien ronden te gaan pakte klassementsleider Márquez de leiding in de race door Quartararo te passeren, maar de Fransman knokte zich snel weer naar de eerste plek.

Ondertussen voegde ook Maverick Viñales zich bij de twee koplopers en wist hij Márquez en daarna ook koploper Quartararo te passeren. Hij gaf die leidende positie daarna niet meer uit handen en boekte zijn eerste zege van het seizoen.

Race Bendsneyder in Moto2 snel voorbij

In de Moto2 kende Bendsneyder een dramatische race. De twintigjarige Rotterdammer ging onderuit in de binnenbocht en schoof over de baan. Hij werd wonder boven wonder niet geraakt door andere coureurs en kon met ondersteuning zelf de baan verlaten.

"Het was even schrikken", zei Bendsneyder in gesprek met de NOS. "Ik denk dat er een engeltje op mijn schouder zat, aangezien er niks kapot is aan mijn lichaam. Ik was heel gretig bij de start, ik wilde iets laten zien en voelde dat het kon. Voor mijn gevoel heb ik alles gegeven."

De vroege crash was een flinke domper voor Bendsneyder, die vanaf de 24e plek moest beginnen in Assen. Hij was zaterdag in het eerste deel van de kwalificatie te langzaam om met de beste achttien coureurs mee te doen aan het tweede deel.

Bendsneyder staat op vijf punten in WK-stand

Bendsneyder bezette voor het Grand Prix-weekend in Assen de 21e plek in het klassement. In de eerste zeven races van het seizoen pakte hij in totaal slechts vijf punten; twee in Argentinië en drie in de Verenigde Staten.

De overwinning in Assen ging naar Augusto Fernández. De 33-jarige Argentijn profiteerde van een crash van leider Álex Márquez en naaste belager Lorenzo Baldassarri vlak voor de finish. Brad Binder eindigde als tweede en Luca Marini als derde.

In de Moto3 werd de race gewonnen door de Italiaan Tony Arbolino, die zijn landgenoot Lorenzo Dalla Porta voorbleef. De Nederlander Ryan van de Lagemaat kwam op eigen bodem als 22e en voorlaatste over de finish.