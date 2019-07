Nyck de Vries is zondag in de sprintrace van de Grand Prix in Oostenrijk als derde geëindigd. De Nederlander verstevigde daardoor opnieuw zijn leidende positie in het klassement.

De Vries eindigde zaterdag in de hoofdrace eveneens op het podium. Hij finishte achter de Japanse winnaar Nobuharu Matsushita en de Italiaanse nummer twee Luca Ghiotto als derde. Ghiotto eindigde ook de sprintrace als tweede, dit keer achter de Braziliaan Sérgio Sette Camara.

In de sprintrace moest De Vries van de zesde plek beginnen, maar hij klom door een uitstekende start snel naar plek drie. Binnen drie rondes pakte de coureur van ART Grand Prix zelfs de leiding in de race.

Vervolgens kreeg hij een technisch probleem, zijn auto ging plots in de pitsstraatmodus waardoor hij enige tijd met beperkte snelheid reed. Daardoor zakte De Vries weer weg in het veld.

De 24-jarige Fries knokte zich daarna knap terug in de wedstrijd, mede door een crash van Louis Deletraz. De Zwitser kreeg te maken met een remprobleem en knalde de bandenstapel in.

Drie ronden voor het einde wist De Vries de Chinees Guanyu Zhou te passeren en de derde plek over te nemen. Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher, probeerde de Nederlander in de laatste ronde nog in te halen, maar De Vries wist hem met veel moeite achter zich te houden. De 20-jarige Duister behaalde met een vierde plek wel zijn beste resultaat in de Formule 2.

Sette Camara vindt dat De Vries zege verdiende

"Eigenlijk had Nyck de zege verdiend vandaag", vond winnaar Sette Camara. "Zonder dat probleem had hij de race zeker gewonnen."

De Vries was opgetogen dat hij toch nog een podiumplaats pakte. "Soms word je net zo gelukkig van een derde plek als van een zege en vandaag was dat het geval. Als je een probleem krijgt, kun je je hoofd laten hangen of proberen terug te knokken. Dat laatste is wat ik heb gedaan."

Op de eerste Grand Prix in Bahrein na heeft De Vries in elk weekend minimaal één podiumplaats gepakt. In Oostenrijk stond hij voor het eerst bij zowel de hoofdrace als de sprintrace op het ereschavot.

"Ik voel me erg lekker in de auto en dan kunnen kleine dingetjes een groot verschil maken", zei De Vries, die niet te ver vooruit wilde kijken in zijn strijd in het kampioenschap. "Elk weekend blijft het doel hetzelfde en dat verandert niet. Ik probeer elke race het maximale resultaat te halen."

In de WK-stand deed De Vries opnieuw goede zaken, mede doordat zijn voornaamste concurrent Nicholas Latifi als zesde eindigde in de sprintrace. De Nederlander, die extra punten verdiende door de snelste ronde te noteren, koestert in het klassement nu een voorsprong van 37 punten op de Canadees.

De derde plek in de WK-stand wordt bezet door Sette Camara, die na zijn zege van zondag op 107 punten staat. De volgende Grand Prix staat in het weekend van 13 en 14 juli op het programma op Silverstone.