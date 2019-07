Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zondag een startbewijs bemachtigd voor de wereldkampioenschappen atletiek van dit najaar in Doha. Bij wedstrijden in Zwitserland veroverde Marije van Hunenstijn op de 100 meter een ticket voor het WK én eentje voor de Olympische Spelen van 2020.

De 25-jarige Vloon bedwong tijdens een wedstrijd in het Duitse Keulen een hoogte van 5,71 meter. Dat was precies de limiet voor de titelstrijd in Qatar.

Vloon is sinds juni 2017 de houder van het Nederlands record met 5,85 meter. Voor een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio 2020 moet de Noord-Hollander over 5,80 meter springen.

De WK atletiek in Doha staat van 27 september tot en met 6 oktober op het programma. Vloon maakte twee jaar geleden in Londen zijn WK-debuut, maar zijn toernooi zat er snel op nadat hij ten val kwam in de kwalificaties.

Van Hunenstijn plaatst zich voor WK en Spelen

Van Hunenstijn liep op de 100 meter onder de limiet voor de WK atletiek én de Spelen. Ze snelde bij wedstrijden in het Zwitserse La Chauds-de-Fonds naar een dik persoonlijk record van 11,13 seconden. Daarmee bleef ze onder de eis van zowel de WK in Doha (11,24) als de Spelen in Tokio (11,15).

Van Hunenstijn maakte deel uit van de Nederlandse estafetteploeg die vorig jaar zilver veroverde op de 4x100 meter bij de EK in Berlijn. De 24-jarige Gelderse zit normaal gesproken ook in het team dat op de 4x100 uitkomt in Doha.

Ze was in La Chauds-de-Fonds al rap in de series met 11,26. In de finale zette ze nog een tandje bij, wel geholpen door meewind. De 1,9 meter per seconde was echter niet te veel en daarmee was haar tijd van 11,13 erkend. Van Hunenstijn eindigde er als vijfde mee. De Zuid-Afrikaanse Tebogo Mamatu won in 11,04.

In Alphen aan den Rijn verzekerde ook discuswerpster Jorinde van Klinken zich van deelname aan de WK. De negentienjarige atlete kwam tot een afstand van 61,33 meter en dat was net iets verder dan de limiet (61,20). Voor een olympisch ticket moet ze 63,50 meter gooien.