De honkballers van de New York Yankees hebben zaterdag in Londen aartsrivaal Boston Red Sox verslagen met 17-13. Het was de eerste wedstrijd ooit op Europese bodem in de Noord-Amerikaanse topcompetitie Major League Baseball (MLB).

De Yankees en de Red Sox maakten er een attractieve wedstrijd van in het Olympisch Stadion in Londen. Na de eerste inning stond het al 6-6, waardoor het de eerste keer sinds 1989 was dat beide teams minimaal zes runs scoorden in de eerste inning van een MLB-duel.

De geboren Amsterdammer Didi Gregorius, de vaste korte stop van de Yankees, had twee hits en sloeg drie punten binnen voor zijn ploeg. Arubaan Xander Bogaerts kwam tot één honkslag voor de Red Sox.

De Yankees en de Red Sox spelen zondag wederom tegen elkaar in Londen. De MLB hoopt zo de populariteit van zijn competitie en het honkbal in Europa te vergroten.

Major League Baseball volgt hiermee het voorbeeld van de andere drie grote Amerikaanse sportcompetities. Basketbalcompetitie NBA en American football-competitie NFL spelen al jaren wedstrijden in Londen, terwijl ijshockeycompetitie NHL duels heeft georganiseerd in onder anderen Zweden en Finland.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle waren betrokken bij de openingsceremonie. (Foto: Pro Shots)