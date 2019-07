De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in Amstelveen de eerste editie van de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in de finale na shoot-outs van Australië, nadat het duel in reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

Mariah Williams bracht Australië in het Wagenerstadion na negentien minuten op voorsprong uit een strafcorner. Vijf minuten later zorgde Marijn Veen voor de gelijkmaker.

In de tweede helft bleef het lang gelijk, maar elf minuten voor tijd bezorgde Kelly Jonker Oranje de voorsprong. De wereldkampioen leek op weg naar de winst, maar vlak voor tijd bracht Kaitlin Nobbs de 'Hockeyroos' langszij.

Hierdoor moesten er shoot-outs aan te pas komen en daarin was de formatie van Annan met 4-3 de sterkste. Veen miste als enige aan Nederlandse kant, terwijl Maddy Fitzpatrick en Brooke Peris het doel niet wisten te vinden bij Australië.

"Het was zwaar, maar daar denken we niet aan", zei aanvoerder Eva de Goede over de hitte in Amstelveen. "Dat we dit kunnen heeft meerdere oorzaken: kwaliteiten, hard trainen en 'mind-setting'. We staan er gewoon niet bij stil dat het warm is. Ook bij een voorsprong van 2-1 in de slotfase zijn we blijven jagen op de derde treffer."

De Nederlandse hockeysters vieren de 2-1 van Kelly Jonker. (Foto: Pro Shots)

Oranje pakt vijfde prijs in twee jaar

Nederland veroverde de vijfde prijs in twee jaar tijd. In 2017 werd het EK en de Hockey World League gewonnen en vorig jaar de Champions Trophy en het WK.

In de halve eindstrijd van de Grand Final van de Pro League boekte Oranje ook al een zwaarbevochten zege. De ploeg rekende daarin afgelopen donderdag af met Duitsland (2-1).

In de groepsfase won Nederland vijftien van de zestien wedstrijden. Alleen tegen Australië werd begin februari verloren. Dat was de eerste nederlaag in anderhalf jaar tijd.

"Waar dit stopt? Ik weet het niet", stelde De Goede. "Wat ons betreft voorlopig niet. We gaan gewoon door. Ons doel is elke wedstrijd winnen."