De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft zaterdag tijdens de derde training voor de TT van Assen het ronderecord verbroken in de MotoGP.

De pas twintigjarige coureur van Yamaha ging rond in een tijd van 1.32,471. De oude toptijd van 1.32,627 werd in 2015 door Valentino Rossi genoteerd.

Quartararo was met zijn tijd ook uiteraard de snelste in de laatste training, waarin de beste tien rijders een plek konden verdienen voor de belangrijkste kwalificatiesessie. Rossi en Alex Rins slaagden daar nog niet in.

Quartararo is bezig aan zijn eerste seizoen in de MotoGP. De Fransman maakte eerder dit jaar al indruk door poleposition te pakken in Jerez en als tweede te eindigen in Catalonië.

De kwalificatie in Assen begint zaterdag om 14.10 uur. De race staat voor zondag 14.00 uur op het programma.