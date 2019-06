De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft zaterdag met een nieuw ronderecord poleposition gepakt bij de TT van Assen in de MotoGP.

De pas twintigjarige coureur van Yamaha ging in de slotfase van de kwalificatie rond in een tijd van 1.32,017. Hij scherpte daarmee het ronderecord aan, dat hij tijdens de derde vrije training al op 1.32,471 had gebracht.

De Fransman passeerde in de slotfase de Spanjaard Maverick Viñales, die met 1.32,157 genoegen moest nemen met de tweede startplek. Zij krijgen Alex Rins naast zich. Die kwam tot 1.32,458.

Publiekslieveling Valentino Rossi stelde teleur in de kwalificatie. De Yamaha-coureur wist zich niet voor de laatste kwalificatiefase te plaatsen en begint zondag pas als dertiende.

Quartararo is bezig aan zijn eerste seizoen in de MotoGP. De Fransman maakte eerder dit jaar al indruk door als jongste coureur ooit poleposition te pakken in Jerez en als tweede te eindigen in Catalonië.

De race staat voor zondag 14.00 uur op het programma.

Bo Bendsneyder in actie in de Moto2. (Foto: ANP)

Bendsneyder start vanuit achterhoede in Moto2

In de Moto2 moest Bo Bendsneyder zich tevredenstellen met de 24e startplek. De Rotterdammer was in het eerste deel van de kwalificatie te langzaam om met de beste achttien coureurs mee te doen aan het tweede deel.

De Australiër Remy Gardner eiste voor het eerst in zijn carrière de poleposition voor zich op. Met een tijd van 1.36,572 was de zoon van Wayne Gardner, oud-wereldkampioen in de 500cc, net iets sneller dan de Zuid-Afrikaan Brad Binder (1.36,682) en de Spanjaard Xavi Vierge (1.36,716).

Kampioenschapsleider Alex Márquez, de jongere broer van Marc Márquez, kwam niet verder dan de vierde tijd.