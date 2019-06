De Nederlandse hockeyers zijn er vrijdag niet in geslaagd om de eindstrijd van de Grand Final van de Pro League te halen. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in Amstelveen met 1-3 van België.

Tanguy Cosyns bracht België halverwege de eerste helft in het Wagenerstadion op voorsprong. Nog voor rust tekende Jelle Galema voor de gelijkmaker.

Aan het einde van het derde kwart bezorgde Tom Boon de Belgen opnieuw de voorsprong en negen minuten voor tijd besliste Alex Hendrickx de wedstrijd uit een strafcorner.

Door de nederlaag speelt Oranje zondag in de strijd om de derde plaats tegen Groot-Brittannië, dat eerder op vrijdag in de andere halve finale geen schijn van kans had tegen Australië: 1-6. De 'Kookaburras' treffen België zondag in de eindstrijd.

Jelle Galema viert de gelijkmaker van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje won in groepsfase wel tweemaal van België

De halve finale tussen Nederland en België was een reprise van de WK-finale van vorig jaar. In het Indiase Bhubaneswar wonnen de Belgen toen na shoot-outs.

Eerder deze maand stonden beide landen ook al twee keer tegenover elkaar in de groepsfase van de Pro League. In Antwerpen won Nederland met 4-0, waarna een dag later in Den Bosch met 4-3 werd gewonnen.

Oranje eindigde de groepsfase met 23 punten uit 14 wedstrijden als derde, achter Australië (32) en België (28).

Donderdag plaatsten de Nederlandse hockeysters zich wel voor de finale van de Pro League. Zij boekten een zwaarbevochten 2-1-zege op Duitsland.