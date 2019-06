De Nederlandse handballers hebben het bij hun debuut op het EK niet getroffen met de loting. Oranje speelt in de groep tegen onder meer titelverdediger Spanje.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson treft volgend jaar januari in het Noorse Trondheim ook nog Duitsland en Letland, zo wees de loting vrijdag uit. Duitsland is de winnaar van 2016.

Letland was tijdens de EK-kwalificatie nog een van de tegenstanders. Uit werd met 29-25 verloren, terwijl Oranje voor eigen publiek met 25-21 won. Tegen Spanje werd in 2009 voor het laatst gespeeld, terwijl de laatste interland tegen Duitsland dateert van 1993.

Duitsland is op 9 januari de eerste tegenstander, waarna op 11 januari het duel met Letland volgt. De groepsfase wordt twee dagen later tegen Spanje afgesloten. Als Nederland de volgende ronde wil halen, moet het in de groep bij de beste twee landen eindigen.

Oranje wist zich twee weken geleden voor het eerst in de historie te plaatsen voor het toernooi. Nederland was in 1961 wel present op het WK, dat toen in West-Duitsland werd gehouden.

Het EK wordt komend jaar van 9 tot en met 26 januari in drie landen gehouden. Naast Noorwegen zijn Zweden en Oostenrijk de organiserende landen. Met 24 landen is het toernooi het grootste EK ooit.