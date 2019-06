Jorge Lorenzo zal zondag niet meedoen aan de TT van Assen. De drievoudig wereldkampioen in de MotoGP mag van de dokter niet meer in actie komen na zijn val in de eerste vrije training van vrijdag.

De 32-jarige Lorenzo schoof vijf minuten voor het einde van de eerste sessie onderuit in bocht zeven. De coureur van Repsol Honda werd naar een ziekenhuis in Assen gebracht, waar volgens het Spaanse DAZN een breuk in een ruggenwervel werd geconstateerd.

Lorenzo viel deze maand ook al tijdens de Grand Prix van Catalonië en een paar dagen later bij een testsessie op het circuit van Barcelona.

De Spanjaard werd in 2006 en 2007 wereldkampioen in de 250 cc (de huidige Moto2). In 2010, 2012 en 2015 pakte hij de titel in de MotoGP.

Lorenzo won vier keer een race bij de TT van Assen. In 2004 was hij de beste in de 125 cc (de huidige Moto3), in 2006 en 2007 won hij in de 250 cc en in 2010 kwam hij als eerste over de finish in de MotoGP. Dit seizoen staat hij slechts vijftiende in de WK-stand.

De Grand Prix in de MotoGP begint zondag om 14.00 uur, na de Moto3 (11.00 uur) en de Moto2 (12.00 uur).