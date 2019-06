De eerste vrije training in de Moto2 voor de Grand Prix in Assen is vrijdag even stilgelegd na een zware crash van Dimas Ekky Pratama. De coureur uit Indonesië is naar het ziekenhuis gebracht, maar wel bij bewustzijn.

De 26-jarige Pratama ging hard onderuit in bocht negen op het TT-circuit. Hij bleef roerloos op de grond liggen en kreeg medische assistentie, waarna de Indonesiër per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hij is door de dokter voorlopig uitgesloten van verdere deelname aan de TT.

De training lag tijdelijk stil door een rode vlag, maar werd wel weer hervat. Pratama pakte in de eerste zeven races van het seizoen nog geen punt in de Moto2. De Spanjaard Alex Marquez gaat aan de leiding in de WK-stand, de Nederlander Bo Bendsneyder staat op vijf punten.

Tijdens de eerste vrije training in de MotoGP ging het ook al mis, want Jorge Lorenzo kwam hard ten val. De 32-jarige Spanjaard en drievoudig wereldkampioen wist op eigen kracht de vangrail te bereiken, maar is uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal de tweede vrije training overslaan.

"Lorenzo is hard gevallen", zei dokter Angel Charte na de eerste onderzoeken. "Hij is nu oké, maar toen hij hier kwam, was hij wat gedesoriënteerd. Ik ben na de eerste onderzoeken nog niet helemaal tevreden, dus we zullen nog een MRI-scan van zijn wervelkolom en een CT-scan van zijn borst en buik uitvoeren."

Later op vrijdag staan in de MotoGP, Moto2 en Moto3 nog de tweede training op het programma. Zaterdag volgen de derde en vierde vrije training en de kwalificatie in Assen. De Grand Prix in de MotoGP begint zondag om 14.00 uur, na de Moto3 (11.00 uur) en de Moto2 (12.00 uur).