De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de eindstrijd van de eindronde van de Pro League. De ploeg van bondscoach Alyson Annan boekte donderdag een zwaarbevochten zege op Duitsland: 2-1.

In het Wagener Stadion in Amstelveen kwam Duitsland na een klein kwartier op voorsprong. Rebecca Grote werkte de bal uit een strafcorner fraai in de bovenhoek.

Oranje had in de tweede helft van de halve finale een overwicht, maar leek door het missen van de vele kansen op weg naar een nederlaag. In de laatste tien minuten boog de wereldkampioen de achterstand toch nog om.

Frédérique Matla tekende acht minuten voor tijd na voorbereidend werk voor de gelijkmaker. Kort daarna zorgde Lidewij Welten voor de winnende treffer door een individuele actie af te ronden.

Oranje viert de gelijkmaker van Frédérique Matla. (Foto: Pro Shots)

'In de finale moet het beter'

Ondanks de overwinning was Eva de Goede na afloop ontevreden over het spel. "In de finale moet het beter", zei ze bij Ziggo Sport. "Laten we vooral kritisch naar onszelf kijken. We begonnen niet goed, maar gelukkig hebben we het duel na een wat betere tweede fase nog kunnen omdraaien."

In de finale neemt Nederland het zaterdag op tegen Australië. De 'Hockeyroos' rekenden eerder op donderdag na shoot-outs af met Argentinië, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

Oranje won in de groepsfase van de eerste editie van de Pro League vijftien van de zestien wedstrijden. Alleen tegen Australië werd begin februari verloren. Dat was de eerste nederlaag in anderhalf jaar tijd.