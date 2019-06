De tweede poging van Eliud Kipchoge om de marathon onder de twee uur te lopen zal in oktober plaatsvinden in het Wiener Prater, een groot park in het midden van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

De Hauptallee is gekozen als de perfecte plek voor de recordpoging. De marathon zal bestaan uit meerdere omlopen van 9,6 kilometer, waarbij Kipchoge onder meer heen en weer rent over de vlakke en door bomen omzoomde straat die dwars door het park loopt.

De zogenaamde INEOS 1:59 Challenge staat voorlopig gepland voor zaterdag 12 oktober, maar er is een uitloop van acht dagen tot en met 20 oktober zodat er rekening kan worden gehouden met de weersomstandigheden.

De 34-jarige Kipchoge deed twee jaar geleden op het circuit van het Italiaanse Monza al eens een poging om de magische barrière van twee uur te slechten. De Keniaan kwam toen tot een tijd van 2 uur en 25 seconden.

Die tijd werd niet erkend als wereldrecord, omdat de race door onder meer de vele gangmakers niet voldeed aan de regels van de internationale atletiekfederatie (IAAF). Kipchoge is met een tijd van 2.01,39, vorig jaar september gelopen in Berlijn, wel ook de officiële wereldrecordhouder.

De regerend olympisch kampioen, die zich met een trainingskamp in het Keniaanse Kaptagat voorbereidt op zijn recordpoging, is blij met het parcours. "Ik heb begrepen dat het een snel en vlak parcours is, dat goed wordt beschermd door de bomen. En omdat het parcours in het midden van Wenen ligt, kunnen veel toeschouwers onderdeel zijn van dit historische evenement."

