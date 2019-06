De honkballers van New York Yankees hebben woensdag een nieuw record in de Major League Baseball gevestigd. De ploeg, waar de Nederlander Didi Gregorius speelt, slaagde er voor de 28e wedstrijd op rij in een homerun te slaan.

DJ LeMahieu, Aaron Judge, Gleyber Torres en Edwin Encarnacion namen in de wedstrijd tegen Toronto Blue Jays alle vier een homerun voor hun rekening en zorgden zo voor een zwaarbevochten 4-3-zege.

De Yankees verbeterden het record van 27 wedstrijden op rij met een of meer homeruns van Texas Rangers uit 2002.

Gregorius keerde begin deze maand van een slepende elleboogblessure. Hij liet zich in oktober nog opereren aan het gewricht en lag er daardoor lange tijd uit.

"Ik hoef jullie niet te vertellen wat hij op zo veel vlakken voor onze club heeft betekend. Om een speler als Gregorius weer tot je beschikking te hebben, is top", zei manager Aaron Boone destijds.

Bogaerts vertolkt hoofdrol voor Boston Red Sox

Xander Bogaerts vertolkte een hoofdrol voor Boston Red Sox bij de 6-3-overwinning op Chicago White Sox. Hij sloeg in de vijfde inning een homerun en scoorde daarmee twee punten.

De geboren Arubaan verkeert in een uitstekende vorm. Hij noteerde tegen de White Sox namelijk alweer zijn vijftiende homerun van het seizoen.

Bogaerts won vorig jaar met Boston de World Series. Hij was toen met zijn club in de finale met 4-1 te sterk voor Los Angeles Dodgers.

De international van Oranje tekende in april een nieuw contract bij de Red Sox. Hij verdient tegenwoordig een jaarsalaris van 17 miljoen euro, waarmee hij de best betaalde sporter van het Koninkrijk der Nederlanden is.