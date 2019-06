Breakdance staat op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zo goed als zeker voor het eerst op de agenda. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft daar dinsdag groen licht voor gegeven.

De leden van het IOC stemden er tijdens een congres in Lausanne unaniem mee in om breakdance voorlopig op het programma te zetten. Ook surfen, skateboarden en sportklimmen worden zo goed als zeker gehouden bij de Spelen in Parijs. Die sporten staan in 2020 ook al op het programma in Tokio.

Volgens IOC-president Thomas Bach moeten de vier sporten nog één horde nemen om daadwerkelijk in 2024 op de olympische agenda te verschijnen. Na de komende Spelen in Tokio worden de sporten voor het laatst tegen het licht gehouden.

Vanaf de Spelen in Tokio mogen de organiserende steden zelf enkele sporten aandragen die in het eigen land populair zijn. Zo staan in Japan honk- en softbal weer op het programma.

Breakdance was door het organisatiecomité van de Spelen van Parijs aangedragen als nieuwe sport in de hoop mee te blijven gaan met de tijd en een jonger publiek aan te trekken.

De dansvorm was nog nooit een olympische sport. Bij de Jeugd Olympische Spelen van 2018 in het Argentijnse Buenos Aires stond breakdance wel op het programma.