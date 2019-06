Henk Grol is trots dat hij er maandag in is geslaagd om de achtste EK-medaille uit zijn loopbaan en zijn tweede als zwaargewicht te veroveren. De 34-jarige Veendammer merkt dat hij nog meer dan voorheen geniet van wedstrijden judoën.

"Deze wedstrijddag was fysiek en mentaal een opgave. Maar als je op het podium staat, ben je heel veel weer vergeten", zei Grol in het Wit-Russische Minsk. "Ik heb heel lang en heel hard gestreden voor titels, maar in het restant van mijn carrière hoop ik gewoon plezier te hebben. Ik wil momenten vooral als leuk ervaren."

Grol, die in de categorie tot 100 kilogram al drie Europese titels won, begon maandag uitstekend aan de jacht op zijn vierde gouden medaille op een EK. Hij won zijn eerste partij op straffen van Zarku Culum en bereikte vervolgens de halve finale door Stephan Hegyi uit Oostenrijk op ippon te verslaan.

In die halve eindstrijd kwam Grol zelfs op voorsprong tegen de nummer één van de wereld Guram Tushishvili, maar de regerend wereldkampioen in het zwaargewicht (100+ kilogram) trok dankzij een ippon alsnog aan het langste eind tegen de Nederlander.

Henk Grol veroverde de achtste medaille uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Ben hartstikke blij met brons'

Grol realiseert zich dat er meer in zat tegen tweevoudig Europees kampioen Tushishvili. "Ik had defensiever moeten judoën, maar ik hou ook van judoka's gooien. Als er een opening is, dan wil ik het graag proberen. Dat moest ik nu bekopen met een punt tegen."

"De vorm was wel echt goed", toonde Grol zich tevreden. "Mijn worpen, de timing en conditie waren goed. Alles viel bij elkaar en dan moet je een klein beetje geluk hebben. Ik weet dat ik meedoe om de titel en ik was heel dicht bij de winst, maar met brons ben ik hartstikke blij."

In de strijd om het brons won Grol op ippon van de Tsjech Lukas Krpalek, de regerend olympisch kampioen in de categorie tot 100 kilogram. De Nederlander pakte zo de achtste medaille uit zijn loopbaan, nadat hij naast drie keer goud (2008, 2015 en 2016) al drie keer zilver (2009, 2010 en 2013) en een keer brons (2018) won.

Grol kwam overigens niet helemaal ongeschonden uit de strijd, waardoor het nog niet duidelijk is of hij fit genoeg is voor de wereldkampioenschappen in Tokio, die eind augustus worden gehouden. "Hopelijk valt mijn blessure mee en kan ik de WK halen. Daar ga ik wel van uit", besloot de judoka, die uiterlijk na de Olympische Spelen van 2020 een punt achter zijn loopbaan zet.