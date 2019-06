Giannis Antetokounmpo is maandagavond (lokale tijd) in Californië uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) in de NBA. De sterspeler van Milwaukee Bucks is de eerste Griekse basketballer ooit die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

De 24-jarige Antetokounmpo kreeg in de verkiezing de voorkeur boven Paul George (Oklahoma City Thunder) en Houston Rockets-sterspeler James Harden, die vorig jaar werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler.

Het is pas de tweede keer dat er een Europeaan met de MVP-award aan de haal gaat in de NBA. De Duitser Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), die dit jaar de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde, ging hem in het seizoen 2006/2007 voor.

"Ik ben vooral mijn ouders heel erg dankbaar voor alles wat ze hebben opgeofferd in hun leven", zei Antetokounmpo in zijn emotionele speech. "Ik wil niet in details treden, maar hun liefde en harde werk is heel belangrijk geweest. Er waren tijden waarin we weinig geld hadden, maar de liefde was altijd aanwezig. Dat zal ik altijd onthouden."

Giannis Antetokounmpo met NBA-legende Kareem Abdul-Jabbar. (Foto: Pro Shots)

Milwaukee Bucks schrijven historie dankzij Antetokounmpo

Antetokounmpo had dit seizoen een belangrijke bijdrage aan de uitstekende resultaten van de Milwaukee Bucks, die zich als winnaar van de reguliere competitie in de Eastern Conference voor de play-offs plaatsten.

De Griek noteerde een gemiddelde van 27,7 punten, 12,5 rebounds en 5,9 assists per wedstrijd. Mede dankzij zijn productie plaatsten de Bucks zich voor het eerst sinds 2001 voor de finale van de Eastern Conference.

De formatie uit Wisconsin, die in 1971 voor de eerste en tot dusver enige keer de NBA-titel veroverde, werd in die eindstrijd verslagen door de Toronto Raptors. De ploeg uit Canada was in de NBA-finale later te sterk voor de Golden State Warriors.

De prijs voor talent van het jaar ging naar Luka Doncic van de Dallas Mavericks. Ook onder anderen Rudy Gobert van Utah Jazz (verdediger van het jaar) en Pascal Siakam van de Toronto Raptors (speler met beste ontwikkeling) vielen in de prijzen.