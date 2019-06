De Olympische Winterspelen van 2026 vinden plaats in Milaan. De Italiaanse stad kreeg de voorkeur boven Stockholm, de enige overgebleven tegenkandidaat.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte maandag bij een bijeenkomst in het Zwitserse Lausanne bekend dat Milaan, dat het evenement samen gaat organiseren met Cortina d'Ampezzo, meer stemmen had gekregen dan het Zweedse bid.

Van de 81 uitgebrachte geldige stemmen gingen er 47 naar de Italianen. Stockholm, dat zich samen met het nabijgelegen Are kandidaat had gesteld, kreeg 34 mensen achter zich.

De Olympische Spelen van 2026 staan gepland voor 6 tot en met 22 februari. Sommige onderdelen, zoals skiën, rodelen, langlaufen en schansspringen, zullen plaatsvinden in het hooggelegen Cortina d’Ampezzo.

Het wordt de derde keer dat Italië de Winterspelen mag organiseren. Cortina d’Ampezzo had in 1956 de primeur. Precies vijftig jaar later, in 2006, vond het evenement plaats in Turijn.

Veel kandidaten haakten af

Het Japanse Sapporo, het Turkse Erzurum, het Canadese Calgary, het Oostenrijkse Graz en het Zwitserse Sion hadden zich aanvankelijk ook kandidaat gesteld, maar haakten in een eerder stadium al af. Dat had voornamelijk te maken met een gebrek aan draagkracht bij de lokale bevolking of het niet willen nemen van grote financiële risico's.

De komende twee Spelen zijn op Aziatische bodem, in Tokio (2020, zomer) en Peking (2022, winter). Parijs organiseert de Zomerspelen van 2024, vier jaar later is Los Angeles aan de beurt.