Guusje Steenhuis is er maandag bij de EK judo niet in geslaagd goud te pakken in de klasse tot 78 kilogram. De 26-jarige Nederlandse verloor in het Wit-Russische Minsk de finale van de Sloveense Klara Apotekar. Henk Grol (+ 100 kg) pakte brons.

Steenhuis eindigde ook bij de EK's van 2016 en 2017 op de tweede plek. Op de WK van afgelopen seizoen behaalde ze eveneens zilver.

In Minsk hoopte de geboren Brabantse voor het eerst in haar loopbaan de Europese titel te pakken, maar door een nederlaag in de finale tegen Apotekar moet ze opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats. De Sloveense versloeg haar met een waza-ari.

Eerder maandag bereikte Steenhuis de eindstrijd door haar landgenote Marhinde Verkerk, met wie ze strijdt om een olympische ticket voor de Spelen van 2020, te verslaan. In de kwartfinale had ze even daarvoor afgerekend met Loriana Kuka uit Kosovo.

Verkerk verloor in dezelfde gewichtsklasse uiteindelijk ook de strijd om het brons. De Française Madeleine Malonga versloeg de Nederlandse met een houdgreep.

Henk Grol pakte brons op de EK judo in Minsk. (Foto: ANP)

Grol wint strijd om het brons

Henk Grol wist het EK wel met een medaille af te sluiten. De zwaargewicht was in de strijd om het brons te sterk voor Lukas Krpalek. Hij versloeg de Tsjech op ippon.

De Veendammer miste de finale door te verliezen van de Georgiër Guram Tushishvili. Hij wist eerder op maandag wel te winnen van de Serviër Zarku Culum en de Oostenrijker Stephan Hegyi.

Voor de 34-jarige Grol is het zijn achtste medaille op een EK judo. In 2008, 2015 en 2016 kroonde hij zich tot Europees kampioen.

Noel van 't End slaagt er niet in om brons te pakken in de klasse -90 kilogram. (Foto: ANP)

Van 't End grijpt naast medaille

Noël van 't End viel in de klasse -90 kilogram eveneens net buiten de medailles. De geboren Houtenaar moest in de strijd om brons zijn meerdere erkennen in Mammadali Mehdiyev uit Azerbeidzjan.

De 28-jarige Van 't End had de halve finales bereikt door van achtereenvolgens de Sloveen David Kukovica, de Fransman Axel Clerget en de Brit Frazer Chamberlain te winnen. Tegen Mehdiyev verloor de Nederlandse judoka, die eerder dit jaar goud won op de Grand Slam in Jekaterinenburg, op basis van straffen.

Nederland staat nu op vier medailles. Sanne van Dijke veroverde zilver in de categorie tot 70 kilogram en Sanne Vermeer pakte brons in de gewichtsklasse tot 63 kilogram. Daar komen nu de medailles van Steenhuis en Grol bij.

De EK judo maakt dit jaar net als vier jaar geleden in het Azerbeidzjaanse Bakoe deel uit van de Europese Spelen. Het multisportevenement duurt nog tot en met 30 juni, terwijl het judotoernooi dinsdag zijn slotdag kent.