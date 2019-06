Guusje Steenhuis heeft maandag bij de EK judo in het Wit-Russische Minsk de finale in de categorie tot 78 kilogram bereikt. Zwaargewicht Henk Grol en Noël van 't End (-90 kilogram) gaan op voor brons.

De 26-jarige Steenhuis bereikte de finale door landgenote Marhinde Verkerk te verslaan. De geboren Brabantse trok op basis van straffen aan het langste eind tegen de Rotterdamse, met wie ze strijdt om het enige olympische ticket voor de Spelen van 2020.

Voor Steenhuis was dat pas haar tweede wedstrijd in Minsk, want de nummer twee van de wereld stroomde in vanaf de kwartfinales. Daarin was ze op ippon te sterk voor Loriana Kuka uit Kosovo.

Steenhuis eindigde de EK's van 2016 en 2017 op de tweede plek en jaagt in Wit-Rusland op de eerste Europese titel uit haar loopbaan. In de strijd om goud neemt ze het op tegen de Sloveense Klara Apotekar, die de Duitse Luise Malzahn versloeg.

De 33-jarige Verkerk, die in haar eerste partijen te sterk was voor de Russische Aleksandra Babintseva en de Duitse Anna Maria Wagner, gaat nog op voor brons.

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis troffen elkaar in de halve finale. (Foto: Getty Images)

Zwaargewicht Grol op voor brons

Datzelfde geldt voor zwaargewicht Grol. De 34-jarige Veendammer kwam in zijn halve finale tegen de Georgiër Guram Tushishvili op voorsprong door een waza-ari, maar werd even later op zijn rug gelegd door de nummer één van de wereld.

Grol was zijn toernooi begonnen met overwinningen op de Serviër Zarku Culum en de Oostenrijker Stephan Hegyi. Bij brons evenaart de drievoudig Europees kampioen (-100 kilogram) zijn prestatie van vorig jaar in Tel Aviv, toen hij bij zijn EK-debuut in de zwaarste gewichtsklasse als derde eindigde.

Roy Meyer slaagde er in diezelfde categorie niet in om de halve eindstrijd te bereiken. Hij verloor in de kwartfinales van Ushangi Kokauri uit Azerbeidzjan en ging in de herkansingen onderuit tegen de Tsjech Lukas Krpalek, waardoor Meyer het toernooi als zevende eindigt.

Krpalek is de tegenstander van Grol in de strijd om plek drie.

Van 't End naar halve finale

In de categorie tot 90 kilogram gaat Van 't End op voor brons. De geboren Houtenaar ging in zijn halve finale ten onder tegen Li Kochman uit Israël, die hem verschalkte met een ippon.

Van 't End, die dit jaar imponeerde met een gouden plak op de Grand Slam in Jekaterinenburg, bereikte de laatste vier door achtereenvolgens de Sloveen David Kukovica, de Fransman Axel Clerget en de Brit Frazer Chamberlain te verslaan.

Jesper Smink (categorie tot 90 kilogram) en Michael Korrel (-100 kg) kwamen maandag ook in actie, maar de twee judoka's gingen in hun eerste wedstrijd ten onder.

De EK judo maakt dit jaar net als vier jaar geleden in het Azerbeidzjaanse Bakoe deel uit van de Europese Spelen. Het multisportevenement duurt nog tot en met 30 juni, terwijl het judotoernooi dinsdag zijn slotdag kent.

Nederland staat op dit moment op twee medailles. Sanne van Dijke veroverde zilver in de categorie tot 70 kilogram en Sanne Vermeer pakte brons in de gewichtsklasse tot 63 kilogram. Bondscoach Maarten Arens had drie medailles (waarvan één gouden plak) ten doel gesteld.