Judoka Sanne van Dijke is er zondag niet in geslaagd om de Europese titel te veroveren in de klasse tot 70 kilogram. Sanne Vermeer eiste in de categorie tot 63 kilogram het brons voor zich op bij de EK in Minsk.

De 23-jarige Van Dijke moest in de finale haar meerdere erkennen in de Française Margaux Pinot. De Brabantse verloor op straffen en pakte zo zilver.

Voor Van Dijke is het haar tweede medaille op een Europese titelstrijd. Twee jaar geleden pakte de Nederlandse in Warschau wel het goud.

Eerder op zondag versloeg Van Dijke in de halve finale de Française Marie Eve Gahie. Daarvoor won ze achtereenvolgens van de Russische Alena Prokopenko, Aleksandra Samardzic uit Bosnië en Herzegovina en de Noord-Ierse Megan Fletcher.

Sanne Vermeer in actie tijdens haar partij tegen de Duitse Martyna Trajdos. (Foto: ANP)

Vermeer pakt eerste EK-medaille

In de klasse tot 63 kilogram rekende Vermeer in de strijd om de derde plek af met de Duitse Martyna Trajdos. De Friezin won haar partij met waza-ari.

Voor de 21-jarige Vermeer is het haar eerste medaille op een EK. Ze pakte eerder dit jaar het goud bij de Grand Prix in Tbilisi en gold daarom als een van de favorieten in Minsk.

De wereldkampioene bij de junioren verloor in de halve finale van de Française Clarisse Agbegnenou. Vermeer was eerder de Italiaanse Edwige Gwend op waza-ari de baas, vervolgens won ze op ippon van Daria Davydova uit Rusland.

Nederland verovert eerste medailles op EK judo

Het zilver van Van Dijke en het brons van Vermeer waren de eerste twee Nederlandse medailles tijdens deze editie van de EK judo. Omdat het toernooi dit jaar ook onderdeel is van de Europese Spelen, kregen ze beiden twee medailles.

Juul Franssen werd al tijdens haar eerste optreden in Minsk uitgeschakeld. De als tweede geplaatste judoka in de klasse tot 63 kilogram verloor op straffen van de Italiaanse Maria Centracchio. Franssen won vorig jaar nog brons op de WK in Bakoe.

In de categorie tot 70 kilogram strandde titelverdediger Kim Polling al in de tweede ronde.