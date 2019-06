De Nederlandse hockeysters hebben de groepsfase van de Pro League zondag afgesloten met een zege. Oranje won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 3-1 van Australië. De Oranjemannen eindigden als derde in de groepsfase en treffen België in de halve finales.

Ireen van den Assem maakte na een klein kwartier het eerste doelpunt bij Nederland-Australië. Met een diagonale schuiver was ze vanuit een strafcorner trefzeker.

Laurien Leurink en Maria Verschoor namen in de slotfase ook een goal voor hun rekening, waarna Emily Smith met een tip-in de eindstand bepaalde. Vlak voor tijd werd nog een doelpunt van Lidewij Welten afgekeurd.

Oranje gaat zich nu voorbereiden op de Grand Final. Donderdag neemt de ploeg van Alyson Annan het in de halve finales op tegen Duitsland. Het andere duel bij de laatste vier gaat tussen Argentinië en Australië. De eindstrijd is volgende week zaterdag.

Van de zestien gespeelde groepswedstrijden won Oranje er vijftien. Alleen van Australië werd een keer verloren.

De Nederlandse hockeyers sloten de groepsfase zaterdag af met een 1-4-nederlaag tegen Australië. (Foto: Pro Shots)

België tweede door zege op Argentinië

De Nederlandse mannen hadden nog vierde kunnen worden, maar door de 4-1-nederlaag van Argentinië zondag tegen België blijft de vicewereldkampioen derde.

Nederland was al zeker van deelname aan de eindronde, die van 28 tot en met 30 juni plaatsvindt in het Wagener Stadion in Amstelveen. Zaterdag verloor de formatie van Caldas in de laatste groepswedstrijd met 1-4 van Australië.

De halve finale tussen Oranje en België wordt een reprise van de WK-finale van vorig jaar. In het Indiase Bhubaneswar wonnen de Belgen toen na shoot-outs.

Eerder deze maand stonden beide landen twee keer tegenover elkaar in de Pro League. In Antwerpen won Nederland met 4-0, waarna een dag later in Den Bosch met 4-3 werd gewonnen.

De andere halve eindstrijd in de Grand Final gaat tussen Australië en Argentinië.