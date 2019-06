Kim Polling baalde zondag stevig van haar nederlaag in de tweede ronde van de EK judo in Minsk. De titelverdediger vond dat haar tegenstander Anna Bernholm wegkwam met passiviteit en een derde straf had moeten krijgen van de scheidsrechters.

"Je kunt kennelijk van heel goede judoka's winnen met niks doen, met anti-judo", treurde de 28-jarige Polling. "Zij heeft vijf minuten geen zak gedaan, doet aan het eind één actie en dat levert haar de zege op. Dat vind ik niet eerlijk, maar er zijn wel meer dingen niet eerlijk. Ik moet hier gewoon aan werken."

De Groningse won in Wit-Rusland, waar de EK judo deel uitmaakt van de Europese Spelen, in de eerste ronde in de categorie tot 70 kilogram op ippon van de Duitse Laura Vargas Koch. In de tweede ronde verloor ze van Bernholm omdat ze in een houdgreep kwam.

Polling had tijdens de partij het gevoel dat de Zweedse een derde straf - en daarmee een nederlaag - verdiende, omdat ze weinig uitvoerde. "Dit meisje wilde helemaal niet judoën, ze was alleen maar aan het wachten. Ik zat te wachten op haar derde straf, maar die kwam niet."

"En ik weet ook wel dat ze de laatste tijd niet snel een derde straf geven, ook als iemand geen ene zak doet. Daarom moet ik geduld hebben, maar daar ben ik niet zo goed in en dan ga ik onnodige risico's nemen. Ik heb vandaag verloren door iets waar ik altijd al moeite mee heb, dus daar zal ik aan moeten werken."

Polling had geen last meer van blessure

Polling is pas net weer fit nadat ze 312 dagen aan de kant stond door een hernia. De Europees kampioene van 2013, 2014, 2015 en 2018 wilde in Minsk de bevestiging krijgen dat ze weer helemaal hersteld is.

"Ik zat er heel goed in, daar ben ik wel blij mee. In mijn eerste partij tegen de Duitse zag je dat het judoënd wel goed zit. Alleen tegen zo'n Zweedse moet ik eigenlijk níét judoën en geduld hebben. Dat heb ik niet gedaan en dat is niet zo handig."

Polling richt zich nu op de WK judo, die van 25 augustus tot en met 1 september worden gehouden in Tokio.