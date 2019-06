Nyck de Vries is zondag slechts tiende geworden in de sprintrace van de Grand Prix van Frankrijk in de Formule 2. De Nederlandse coureur behoudt desondanks de leiding in het klassement.

De Vries (24) won een dag eerder de hoofdrace en moest daardoor zondag als achtste van start gaan. Hij slaagde er niet in om die positie te verbeteren en hield geen punten over aan de race, want alleen de eerste acht krijgen punten.

De race op Circuit Paul Ricard werd voor eigen publiek gewonnen door Anthoine Hubert. De Fransman hield de Amerikaan Juan Manuel Correa en de Chinees Guanyu Zhou achter zich.

Nicholas Latifi, de nummer twee in het klassement, liep licht in op De Vries. De Canadees werd zesde en voegde daarmee vier punten aan zijn totaal toe.

Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher, bleef net als zaterdag zonder punten. De Duitser moest zondag al vroeg opgeven met een mechanisch probleem.

De Vries heeft twaalf punten voorsprong in de WK-stand. Volgende week racet de Formule 2 in Oostenrijk. Daarna volgen nog zes raceweekenden.

Zondagmiddag om 15.10 uur begint op Circuit Paul Ricard de Formule 1-race. Max Verstappen start op de vierde plek.