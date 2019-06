Sanne van Dijke heeft zondag in Minsk de finale van het EK judo in de gewichtsklasse tot 70 kilogram bereikt. Titelverdediger Kim Polling bleef steken in de tweede ronde. Ook Sanne Vermeer maakt nog kans op eremetaal. Frank de Wit en Juul Franssen bleven verstoken van medailles.

Van Dijke versloeg in de halve finale Marie Eve Gahie uit Frankrijk. In de strijd om het goud is een andere Française, Margaux Pinot, haar tegenstander.

In de kwartfinale moest de Noord-Ierse Megan Fletcher aftikken tegen de 23-jarige Brabantse. Eerder wist Van Dijke achtereenvolgens de Russische Alena Prokopenko en Aleksandra Samardzic uit Bosnië en Herzegovina te verslaan, allebei op ippon.

Titelverdediger Polling verloor in dezelfde gewichtsklasse als Van Dijke van de Zweedse Anna Bernholm, die haar in een houdgreep nam. In de eerste ronde won de 28-jarige Nederlandse nog op ippon van de Duitse Laura Vargas Koch.

De EK judo is dit jaar onderdeel van de Europese Spelen in de Wit-Russische hoofdstad. Polling pakte in 2013, 2014, 2015 en 2018 de Europese titel in de gewichtsklasse tot 70 kilogram. Dit jaar stond ze lang aan de kant vanwege een hernia.

Titelkandidaat De Wit eindigt als zevende

Bij de mannen bleef Frank de Wit in zijn jacht op de Europese titel in de klasse tot 81 kilogram steken in de kwartfinales. De als eerste geplaatste Nederlander verloor in de 'golden score' op ippon van de Hongaar Attila Ungvari.

De Wit, die eerder de Duitser Timo Cavelius en de Pool Damian Stepien versloeg, dolf vervolgens in de herkansing ook het onderspit tegen de Italiaan Antonio Esposito, waardoor hij als zevende eindigde.

De 23-jarige De Wit won in februari 2017 het Grand Slam-toernooi van Parijs in de klasse tot 81 kilogram. Eind maart was hij de beste op de Grand Prix in Tbilisi in dezelfde gewichtsklasse.

Vermeer verliest in halve finales, Franssen vroeg uitgeschakeld

Sanne Vermeer verloor in de klasse tot 63 kilogram in de halve finales. De Franse Clarisse Agbegnenou verwees de Nederlandse naar de strijd om het brons. Vermeer was eerder de Italiaanse Edwige Gwend op waza-ari de baas, vervolgens won ze op ippon van Daria Davydova uit Rusland.

De 21-jarige Vermeer is de regerend wereldkampioene bij de junioren in de klasse tot 63 kilogram. In diezelfde gewichtsklasse won ze eind maart goud bij de Grand Prix in Tbilisi.

Juul Franssen werd al tijdens haar eerste optreden in Minsk uitgeschakeld. De als tweede geplaatste judoka in de klasse tot 63 kilogram verloor op straffen van de Italiaanse Maria Centracchio. Franssen won vorig jaar nog brons op de WK in Bakoe.

Franssen en Vermeer waren vrijgeloot voor de eerste ronde van de EK.