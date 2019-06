De Nederlandse boogschutters hebben zaterdag zilver overgehouden aan de Europese Spelen in Minsk.

Het Nederlandse trio Sjef van den Berg, Jan van Tongeren en Steve Wijler verloor in de finale van de olympische discipline recurve na een tiebreak van Frankrijk.

Oranje, dat vorige week op de WK in eigen land vierde werd en een ticket voor de Olympisch Spelen in Tokio 2020 veiligstelde, opende het toernooi met een overtuigende 6-0-zege op gastland Wit-Rusland.

Van den Berg, Van Tongeren en Wijler bereikten vervolgens de finale dankzij een even zo indrukwekkende 5-1-overwinning op Spanje.

Nederland miste tegen Frankrijk aanvankelijk de scherpte, met als gevolg dat Frankrijk al heel snel op een comfortabele 0-4-voorsprong kwam.

Oranje trok met vijf keer een tien in de vierde set de stand toch weer knap gelijk. Een tiebreak moest daarom voor de beslissing zorgen, maar daarin was Frankrijk oppermachtig.

Judoka Verhagen grijpt net naast brons

Op de eerste dag van het judotoernooi slaagde Sanne Verhagen er niet in op het podium te eindigen. De Nederlandse in de categorie tot 57 kilogram ging in de strijd om het brons op waza-ari ten onder tegen de Portugese Telma Monteiro.

Eerder op zaterdag had Verhagen nog afgerekend met Mariia Skora uit Oekraïne en de als tweede geplaatste Timna Nelson Levy. Ze verloor in de kwartfinales van de Russin Daria Mezhetskaia, waarna ze in de herkansingen de Spaanse Jaione Equisoain versloeg.

De 26-jarige Verhagen veroverde in haar loopbaan nog nooit een EK-medaille. De geboren Brabantse eindigde het WK 2015 wel op het podium (brons).

Het judotoernooi gaat zondag verder met onder meer de categorie tot 70 kilogram bij de vrouwen. Viervoudig Europees kampioen Kim Polling verdedigt in die gewichtsklasse haar titel van vorig jaar en die van de vorige Europese Spelen in 2015.