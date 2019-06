De Europese Spelen van 2023 worden in Krakau gehouden. De Poolse stad was de enige kandidaat voor het evenement.

De vijftig leden van het Europees Olympisch Comité (EOC) kozen zaterdag tijdens een bijeenkomst in Minsk dan ook unaniem voor Krakau. In Minsk is vrijdag de tweede editie van de Europese Spelen begonnen.

"Onze benadering is dat we de olympische agenda van 2020 willen volgen. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk bestaande accommodaties willen gebruiken", zei EOC-voorzitter Janez Kocijancic.

"Krakau en de regio Malopolska hebben een overvloedige sportinfrastructuur, dus we kunnen een sterk programma presenteren met veel mogelijkheden voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs."

Op de Europese Spelen, die in 2015 voor het eerst werden gehouden, zijn verschillende EK's gecombineerd, waaronder judo, weg- en baanwielrennen en boksen. Het toernooi in Minsk duurt nog tot en met 30 juni.