Elaine Thompson heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de snelste tijd van het jaar gelopen op de 100 meter. De Jamaicaanse was razendsnel tijdens de trials in eigen land.

De olympisch kampioene op de 100 en 200 meter finishte in Kingston in een tijd van 10,73. Shelly-Ann Fraser-Pryce liep dezelfde tijd, maar uit de fotofinish bleek Thompson de meet net wat eerder te hebben bereikt.

Met hun tijden zijn Thompson en Pryce ook automatisch geplaatst voor de WK, die eind september in Doha worden gehouden.

Zij krijgen daar te maken met onder anderen Dafne Schippers, die zich twee weken geleden tijdens de FBK Games in Hengelo voor de 100 meter wist te plaatsen. Zij kwam daar nog niet onder de 11 seconden: 11,06.

Eerder wist Schippers al een ticket voor de WK op de 200 meter veilig te stellen. Op zowel de 100 als de 200 meter is ze bovendien al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Drie jaar geleden bij de Spelen in Rio pakte Schippers op de 200 meter zilver achter Thompson.