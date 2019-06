De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het WK in Amsterdam. De ploeg ging vrijdag in de laatste groepswedstrijd nipt onderuit tegen de Verenigde Staten.

Jesper Jobse, Dimeo van der Horst, Aron Roijé en Sjoerd van Vilsteren verloren op het Museumplein in Amsterdam met 14-15 van de VS. Oranje had moeten winnen en minimaal 21 punten moeten maken om door te mogen gaan.

Tegen de VS keek de vicewereldkampioen al snel tegen een 5-1-achterstand aan en miste de ploeg veel scoringskansen. Ook in het vervolg van de wedstrijd werden te veel kansen gemist, al kwam Nederland nog sterk terug tot 13-13.

Door de nederlaag eindigt het gastland met vier punten als derde in de groep. Eerder op de dag had de formatie van bondscoach Brian Benjamin nog met 22-11 gewonnen van Turkije.

Servië versloeg later op vrijdag Zuid-Korea met 21-16 en werd met zes punten tweede in de poule. De VS ging met acht punten als groepswinnaar door. Alleen de eerste twee landen in elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

'Moesten onze beste wedstrijd ooit spelen'

"We wisten vooraf dat het zwaar zou worden. We moesten onze beste wedstrijd ooit spelen", zei Jobse na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "Verdedigend deden we dat ook wel, maar aanvallend hebben we het laten lopen."

"Zij gaven zo veel druk in de verdediging. We hebben heel hard moeten vechten voor de punten. Dan moet je geluk hebben dat er een paar in gaan. We hebben er alles aan gedaan, maar het eindigt hier."

Op de afgelopen twee WK's veroverde Oranje nog het zilver. In beide finales was Servië te sterk.

3x3-basketbal is vanaf 2020 een olympische sport, net als BMX freestyle, skateboarden, (branding)surfen en sportklimmen. Het IOC probeert daarmee de Spelen een eigentijdser imago te geven.