Joost Luiten is er vrijdag niet in geslaagd om de cut te halen bij de BMW International Open in München. De Zuid-Hollander had drie slagen te veel nodig om in het weekend het toernooi te mogen vervolgen.

De 33-jarige Luiten ging op de tweede dag rond in het baangemiddelde van 72 slagen. Daarmee legde hij zijn ronde af in één slag minder dan donderdag, maar kwam hij met een totaalscore van 145 (één slag boven par) tekort om de schifting te overleven.

"Ik speelde van de tee tot de green beter dan in de eerste ronde, maar ik maak momenteel gewoon te veel onnodige fouten", verklaarde Luiten na afloop van zijn ronde op zijn eigen website. "Met zulke missers maak ik het mezelf heel erg moeilijk. Als ik in topvorm ben, gebeurt dat niet."

Komende week doet Luiten mee aan de Andalucia Masters. Twee jaar geleden greep hij in Spanje nog net naast de toernooizege.

Darius van Driel haalde wel net de cut in München. De Nederlander voltooide zijn tweede ronde in 73 slagen en bracht zijn totaal op 142.

De leiding bij de BMW International Open is in handen van de Duitser Martin Kaymer, die op 133 slagen staat. Hij begint de derde dag met twee slagen voorsprong op Christiaan Bezuidenhout uit Zuid-Afrika.