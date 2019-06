De Nederlandse volleyballers hebben zich vrijdag niet weten te plaatsen voor de finale van de Final Four in de Golden European League. Oranje verloor in Tallinn in de halve finales in vier sets van Wit-Rusland: 22-25, 31-29, 19-25 en 21-25.

De nederlaag in de hoofdstad van Estland was verrassend, omdat Nederland aanzienlijk hoger dan Wit-Rusland staat op de Europese ranglijst (9e om 22e plaats).

Nederland maakte een onwennige indruk en wisselde goede momenten af met erg slechte fases. Na een ruime achterstand werd de derde set nog met veel moeite gewonnen, maar in het restant ontbrak wederom de overtuiging.

Bij winst zou Nederland zich verzekerd hebben van een startbewijs voor de FIVB Challenger Cup (van 3 tot en met 7 juli in Ljubljana), waar deelname aan de Nations League van 2020 te verdienen valt.

Nederland een van vier groepswinnaars

Nederland mocht deelnemen aan de Final Four als een van de vier groepswinnaars, nadat het in poule B Spanje, Kroatië en Estland relatief eenvoudig achter zich had gelaten.

Oranje is in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (van 9 tot en met 11 augustus) en het EK in september, dat onder meer in eigen land wordt gehouden.

Nederland staat sinds 1 mei onder leiding van Roberto Piazza. De 51-jarige Italiaan volgde destijds Gido Vermeulen op als bondscoach en tekende een contract tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.