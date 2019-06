Ook in de herfst van zijn carrière is bij Henk Grol (34) alles gericht op het pakken van prijzen, maar steeds vaker ging de blik van de Veendammer op het leven ná judo. Als kersverse mede-eigenaar van een sportschool heeft Grol een nieuw project voor ogen en dat geeft hem de nodige rust in aanloop naar de Olympische Spelen van 2020, wat het sluitstuk moet worden van een enerverende loopbaan.

Na de teleurstellend verlopen Spelen van 2016 kwam Grol nog terug van zijn voornemen om te stoppen, maar een dergelijk scenario is nu volledig uitgesloten. Als de tweevoudig olympisch medaillewinnaar (brons in categorie -100 kilogram) volgende zomer naar Tokio mag, zal de zwaargewicht daar voor de laatste keer op de tatami verschijnen.

Zijn plannen voor het leven ná judo waren een tijdje onduidelijk, tot begin deze maand. Grol legde het fundament onder zijn toekomstige leven als gepensioneerde topsporter door samen met twee compagnons een sportschool in het Noord-Hollandse Velserbroek over te nemen. Daardoor weet hij nu al waar hij zich na zijn carrière op kan storten en is de onzekerheid daarover weg.

"Ik ben blij dat ik iets heb gevonden waar ik straks mijn energie in kan stoppen. Dat geeft heel veel rust in aanloop naar de Spelen", zegt Grol, die deze week bij de EK in Minsk jaagt op zijn vierde Europese titel en zijn eerste als zwaargewicht.

"Het is fijn om iets achter de hand te hebben, want het onzekere over wat te doen na judo gaf wel wat onrust. Nu focus ik me volledig op judo en na mijn laatste wedstrijd op de Spelen zal ik me op de sportschool richten. Ik wil na mijn carrière graag sportief bezig blijven, dus eigenaar worden van een sportschool is een langgekoesterde wens die in vervulling is gegaan."

Henk Grol pakte brons op de EK 2018 in Tel Aviv. (Foto: VI Images)

Grol ziet Meyer niet als concurrent voor olympisch ticket

De enige die Grol nog van de Spelen in Tokio af kan houden is Roy Meyer, de andere Nederlander in het zwaargewicht. De judobond mag per gewichtsklasse slechts één olympisch ticket uitdelen, waardoor een van de twee judoka’s volgende zomer in Japan zal schitteren door afwezigheid.

Grol presteert internationaal beter dan Meyer - de Groninger stond in 2018 drie keer op een podium van een Grand Slam en veroverde EK-brons - en maakt zich dan ook totaal geen zorgen. Hij sprak eind vorig jaar zijn frustratie uit over het feit dat mensen Meyer überhaupt zien als zijn concurrent en benadrukt nogmaals dat er in zijn ogen geen sprake is van een echte strijd om een olympisch ticket.

"Concurrentie ontstaat pas als iemand een gelijkwaardig niveau laat zien. Roy Meyer heeft natuurlijk het recht om te zeggen dat hij naar de Spelen wil gaan, maar waarom zouden ze iemand naar Tokio sturen die het afgelopen anderhalf jaar geen medailles heeft gepakt op EK’s, WK’s, Grand Slams en de Masters?", vraagt Grol zich hardop af.

"FC Utrecht is toch ook geen concurrent van Ajax? Het draait om resultaten en medailles winnen. De strijd om het olympische ticket is beslecht, tenzij hij opeens EK’s en WK’s gaat winnen. Het is hartstikke leuk om goud te pakken op Grands Prix, maar dat is niet het niveau waarop je aantoont dat je in staat bent om op de Spelen een medaille te pakken."

Roy Meyer hoopt ook nog op een olympisch ticket. (Foto: ANP)

'Ik ben fit en dat gaan jullie zien op EK'

Deze week op de EK in Minsk hoopt Grol zijn titel van de Europese Spelen van 2015 te prolongeren. De voormalige nummer één van de wereld pakte in zijn loopbaan al drie keer EK-goud (2008, 2015 en 2016) en luisterde zijn EK-debuut in de zwaarste gewichtsklasse - hij maakte in september 2017 de overstap naar de categorie 100+ - vorig jaar in Tel Aviv op met een bronzen plak.

Zijn voorbereiding op de Europese Kampioenschappen in Minsk verliep overigens niet helemaal naar wens. Grol eindigde in februari op de Grand Slams van Parijs en Düsseldorf twee keer op de vijfde plek, terwijl er misschien meer in had gezeten.

"De resultaten dit jaar zijn nog een beetje stroef", erkent Grol, die in totaal op zeven EK-medailles staat in zijn loopbaan. "Het waren te veel wedstrijden in een te korte tijd en daarom heb ik daarna de keuze gemaakt om even niet meer te judoën. Nu ben ik gewoon fit en dat gaan jullie zien op de EK."

"Ik ga er geen doelstelling op plakken. Ik wil gewoon mijn best doen en wedstrijden winnen; de manier waarop maakt me niet uit. Ik ben al 34 en ga me niet meer aanpassen. Ik heb mijn huiswerk gedaan en moet gewoon mijn ding doen; dan zien we wel wat er die dag mogelijk is."

Grol komt net als Meyer maandag in actie in Minsk. De voorronden beginnen om 9.30 uur (Nederlandse tijd, in Wit-Rusland is het één uur later) en het finaleblok van de zwaarste gewichtsklasse gaat om 16.00 uur van start.