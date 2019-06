Na twee zilveren EK-medailles op rij jaagt judoka Guusje Steenhuis maandag in Minsk op de eerste Europese titel uit haar loopbaan. De geboren Brabantse tankte in september het nodige vertrouwen door op de WK in Bakoe tweede te worden en hoopt die vorm te evenaren in Wit-Rusland, waar ze in ieder geval niet wéér met zilver wil eindigen.

De lijst met resultaten van Steenhuis in de afgelopen jaren spreekt boekdelen. Ze eindigde in 2017 en 2018 bijna elk toernooi op het podium, heeft al zes Grand Slams op haar naam staan en mag zich momenteel de nummer twee van de wereld noemen in de categorie tot 78 kilogram. Toch ontbreekt een gouden medaille op een EK of WK nog op haar erelijst.

"Je hebt altijd wel een lijstje in je hoofd van de prijzen die je in je loopbaan gepakt wil hebben. Een gouden EK-medaille staat daar zeker ook op", benadrukt de 26-jarige Steenhuis in gesprek met NUsport. "Als dat lukt, dan is de honger zeker nog niet gestild, maar dan ben ik er wel een stapje dichterbij."

Bij de vorige Europese Spelen in Bakoe (2015) haalde Steenhuis een goed niveau, maar moest ze zich met brons tevredenstellen. Op de twee EK’s daarna (Kazan en Warschau) bereikte ze wél de finale, maar verloor ze de strijd om het goud. Vorig jaar miste ze de EK door een blessure en dus moet het straks gaan gebeuren in Minsk.

"Door de laatste EK’s ben ik meer dan ooit gebrand op goud in Minsk. Als ik daar foutloos ben, alles uit mezelf haal en toch derde word, dan word ik derde. Maar tevreden en blij ben ik pas echt met goud. Ik ga niet naar Minsk om voor mijn derde EK op rij tweede te worden. Dat zou pijnlijk zijn. Dan word ik nog liever derde."

Marhinde Verkerk (links) en Guusje Steenhuis op het WK-podium. (Foto: ANP)

'Mindere resultaten goed te verklaren'

In vergelijking met haar sterke reeks in 2017 en 2018 vallen de prestaties van Steenhuis dit jaar nog een beetje tegen. De nummer twee van de afgelopen wereldkampioenschappen werd bij de Grand Slam in Düsseldorf (februari) in de eerste ronde uitgeschakeld en bij de Grand Slam in Bakoe zat er niet meer in dan een vijfde plek.

"Die resultaten kan ik voor mezelf goed verklaren, dus het is geen neerwaartse spiraal of iets dergelijks", benadrukt Steenhuis. "Na de WK heb ik nog wat toernooien gedaan en daarna was ik een beetje opgebrand. Ik heb vervolgens mijn rust gepakt en een totale reset gedaan."

"Het opstarten duurde alleen wat langer dan het jaar daarvoor. Ik had verwacht dat het wat sneller ging, maar dat is niet erg. Ik heb genoeg ervaring om straks weer een goede prestatie neer te zetten, dus ik ben niet bang dat ik in een zwart gat val of iets dergelijks."

Guusje Steenhuis pakte op haar laatste EK's zilver. (Foto: ANP)

Steenhuis hoopt op mindset van WK

Haar zilveren plak op de WK van 2018 geeft in ieder geval genoeg vertrouwen voor de EK. Steenhuis kwam voor het eerst verder dan de derde ronde op het mondiale toernooi en leek Nederland de eerste wereldtitel sinds 2009 te bezorgen, maar ze verloor in de finale op straffen in de golden score van de Japanse Shori Hamada.

"Hopelijk heb ik in Minsk dezelfde scherpte als op de WK vorig jaar, want dat toernooi ging gewoon zó goed", blikt Steenhuis terug. "Als ik een beetje die mindset kan vinden, dan denk ik dat het goed gaat komen."

De EK judo maakt net als in 2015 deel uit van de Europese Spelen, die van vrijdag 21 tot en met zondag 30 juni worden gehouden in Wit-Rusland. Het judotoernooi begint zaterdag en duurt tot en met dinsdag.

Steenhuis komt net als Marhinde Verkerk maandag in actie in de categorie tot 78 kilogram. De voorronden beginnen om 9.30 uur en het finaleblok gaat om 16.00 uur van start.