De Nederlandse handbalsters nemen het eind dit jaar in de groepsfase van het WK in Japan op tegen Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba, zo heeft de loting in Tokio vrijdag uitgewezen.

Drievoudig wereldkampioen Noorwegen is op papier de zwaarste tegenstander voor Oranje in groep A. De twee landen kwamen elkaar op voorgaande eindtoernooien vaak tegen en toen trok Noorwegen telkens aan het langste eind.

Op het vorige WK in 2017 waren de Noorse handbalsters verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland in de halve eindstrijd en ook in de finale van het WK 2015 was Noorwegen te sterk voor Oranje. Op het EK 2016 greep Nederland eveneens naast het goud door de finale van de Noren te verliezen.

Ook Servië en Angola zijn geen onbekenden voor de Nederlandse handbalsters, die sinds dit jaar worden gecoacht door de Fransman Emmanuel Mayonnade. Oranje speelde gelijk tegen Servië in de groepsfase van het vorige WK. Angola was de tegenstander in de uitzwaaiwedstrijd voor het EK 2018 en werd toen ruim verslagen.

Nederland verloor op het EK van 2018 met 16-29 van Noorwegen. (Foto: ANP)

Handbalsters laatste jaren succesvol

In de eerste groepsfase van het WK zijn er vier poules van zes landen. De beste drie teams per groep plaatsen zich voor de hoofdronde, waarin de gekwalificeerde landen drie wedstrijden tegen elkaar spelen. De beste twee landen per groep bereiken het finaleweekend. De finale wordt gespeeld in Kumamoto.

Nederland veroverde op het WK 2017 brons door Zweden in de strijd om plek drie te verslaan. In 2015 pakte Oranje zilver. Ook op de EK's van 2016 (zilver) en 2018 (brons) eindigde Nederland op het podium.

Het WK handbal wordt van 30 november tot en met 15 december gehouden in Kumamoto, Yatsushiro en Yamaga.