Nouchka Fontijn draagt vrijdagavond de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de Europese Spelen in Minsk. De boksster is een van de 86 Nederlandse sporters die meedoen aan het toernooi in Wit-Rusland.

"Ik kreeg kippenvel toen ik werd gevraagd", zegt Fontijn. "Ik was op trainingskamp in Ierland toen Pieter van den Hoogenband mij vroeg of ik de vlaggendrager wilde zijn. Ik ben heel trots en vind het een enorme eer dat ik het startsein mag geven voor deze Europese Spelen."

De 31-jarige Fontijn won vier jaar geleden bij de eerste editie van de Europese Spelen in Bakoe goud in het middengewicht (klasse tot 75 kilogram). Een jaar later op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro pakte ze zilver en ook op de WK van 2018 werd ze tweede.

"Nouchka is een voorbeeldige sportvrouw en iemand met een voorbeeldfunctie", zegt chef de mission Van den Hoogenband. "Daarbij is het belangrijk dat deze rol geen extra belasting met zich meebrengt voor haar, maar juist een extra boost geeft. Ik ben heel trots dat zij onze vlaggendrager wil zijn."

De Europese Spelen in Minsk beginnen vrijdag en duren tot en met zondag 30 juni. De openingsceremonie gaat vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) van start. Fontijn komt pas op 26 juni voor het eerst in actie in Minsk.

Nederland doet in vijftien sporten mee: acrobatische gymnastiek, badminton, 3x3 basketbal, boksen, handboogsport, judo, karate, sambo, schietsport, tafeltennis, trampoline, turnen, wielrennen, baanwielrennen en worstelen.