Kim Polling is nog maar net terug van een hernia die haar 312 dagen aan de kant hield, maar die zware periode heeft het vertrouwen van de judoka niet aangetast. De viervoudig Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram weet zeker dat ze binnenkort haar oude niveau gaat aantikken en denkt dat ze in staat is zondag op de EK in Minsk goud te veroveren.

"Het is een beetje dubbelop. Ik wil dolgraag mijn vijfde Europese titel pakken, maar ik zie de EK ook een beetje als een test", bekent de 28-jarige Polling in aanloop naar de Europese Spelen in Wit-Rusland. "Als je kijkt naar de zware periode die ik achter de rug heb, dan mag ik blij zijn met een medaille. Maar wat ik wil, is goud."

Het was slechts een paar dagen na het veroveren van haar vierde Europese titel in Tel Aviv - inmiddels ruim een jaar geleden - toen bij Polling een hernia werd vastgesteld. Na een operatie en een zware revalidatieperiode keerde Polling in maart bij de Grand Prix in Marrakesh terug op de mat, maar de verwachtingen van de Groningse waren groter dan misschien realistisch was.

Polling werd in Marokko in een vroeg stadium uitgeschakeld, waarna ze ook in het Russische Jekaterinenburg (15 maart) en het Turkse Antalya (5 april) niet haar gewenste niveau wist te halen. Net hersteld van een hernia of niet, die prestaties vielen rauw op het dak van de ambitieuze judoka.

"Ik ben niet gewend om te verliezen en al helemaal niet om drie achtereenvolgende toernooien voor de kwartfinales uitgeschakeld te worden. Dat viel me vies tegen, maar aan de andere kant was het ook niet heel gek. Ik moest er weer inkomen en dat is niet zo raar. Die revalidatieperiode heeft er echt ingehakt, maar ik weet honderd procent zeker dat ik mijn oude niveau weer ga halen."

Kim Polling, tweede van links, veroverde bij de EK 2018 goud. (Foto: ANP)

'Het judogevoel was niet meer aanwezig'

Polling kreeg weliswaar vaker in haar loopbaan te maken met blessureleed - in 2017 en begin 2018 miste ze nog de nodige toernooien door kwetsuren aan knie, elleboog en voet - maar herstellen van een hernia is van een andere orde.

De in Italië woonachtige Groningse moest bij haar rentree voor het eerst in haar loopbaan weer zoeken naar automatismen. "Bij andere blessures was het judogevoel altijd nog wel aanwezig, maar dat was er nu niet meer", merkte Polling.

"Dat is iets wat ik nooit eerder had meegemaakt. Het heeft echt heel lang geduurd voordat het minder onwennig voelde. Eigenlijk sta ik nu pas weer met een zeker gevoel op de mat."

De vraag is of Polling haar oude vorm weer kan laten zien in Minsk, waar ze haar Europese titel van vorig jaar én die van de vorige Europese Spelen (2015 in Bakoe) verdedigt. De EK is ook met het oog op de Olympische Spelen belangrijk, want het toernooi maakt deel uit van het kwalificatietraject voor Tokio 2020.

Kim Polling veroverde bij de eerste Europese Spelen in 2015 goud. (Foto: ANP)

'Hoop vooral dat ik minder fouten maak'

De judoka heeft ondanks haar jacht op EK-goud nog enkele twijfels, maar bondscoach Maarten Arens lijkt positiever gestemd. "Maarten vindt dat ik hartstikke goed train. Hij is heel overtuigd en heeft zoiets van: ik weet niet waar jij je zorgen over maakt", zegt Polling.

"Natuurlijk merk ik ook dat ik beter judo, maar het liefst heb je dat dan wel op een toernooi kunnen laten zien. Ik hoop vooral dat ik in Minsk minder fouten maak en dat ik me aan mijn opdracht kan houden. Hopelijk zit dat judogevoel gewoon weer goed en doe ik straks wat ik moet doen."

De Europese Spelen worden van vrijdag 21 juni tot en met zondag 30 juni gehouden in Minsk. Het judotoernooi vindt plaats van zaterdag 22 juni tot en met dinsdag 25 juni. Polling komt zondag in actie in de categorie tot 70 kilogram. De voorronden beginnen om 9.30 uur en het finaleblok gaat om 16.00 uur van start.