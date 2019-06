Ranomi Kromowidjojo zal dit weekend niet meedoen aan de Italiaanse zwemwedstrijd Sette Colli. De 28-jarige Nederlandse is niet geheel fit en keert uit voorzorg terug naar Eindhoven om te herstellen en te trainen.

Zwembond KNZB meldt donderdag dat de technische staf "gezien het moment van het seizoen" besloten heeft om geen risico te nemen met Kromowidjojo en haar terug te trekken voor Sette Colli. De wedstrijden in Rome vinden plaats van vrijdag tot en met zondag.

De drievoudig olympisch kampioene is in voorbereiding op de WK langebaan, haar hoofddoel van dit jaar. Het toernooi in het Zuid-Koreaanse Gwangju begint over een maand (21-28 juli).

Kromowidjojo deed eerder deze week nog mee aan het Franse Open in Chartres. Ze eindigde dinsdag als vierde in de finale van de 100 meter vrije slag in een tijd van 54,70 en won de 50 meter vlinderslag in 26,12.

De Groningse sloeg woensdag de tweede wedstrijddag in Chartres over omdat ze niet helemaal fit was.