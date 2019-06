Jeffrey Herlings kan mogelijk al over acht weken weer motorcrossen, nadat hij zondag een gebroken enkel opliep. De wereldkampioen in de MXGP maakt echter geen haast met zijn rentree.

"Jeffrey is door al zijn blessureleed gaan nadenken", zegt Joël Smets, sportdirecteur van KTM tegen de NOS. "Er is geen noodzaak om snel weer op de motor te zitten. Het moet gewoon goed genezen, dat is het allerbelangrijkste."

De 24-jarige Herlings brak zondag bij de opwarmronde voor de GP van Letland zijn enkel, toen een andere coureur na een val over zijn been reed. Ondanks de breuk verscheen de wereldkampioen aan de start en won bovendien de eerste manche.

"Daar had hij dus 35 minuten mee gereden. En niet op een kattengangetje, hè?", aldus de verbaasde Smets. "Zijn ambitie en drive om te winnen hebben het pijnsignaal in zijn hoofd tijdens die race volledig uitgeschakeld. Dat is buitenaards."

Herlings kan vlot herstellen

De fractuur in zijn enkel betreft een 'mooie breuk' die met twee schroefjes is vastgezet. Na twee weken gips en zes weken revalidatie kan Herlings mogelijk al zijn rentree maken. "Er mag een vlot herstel verwacht worden", aldus Smets.

Haast heeft Herlings echter niet, aangezien prolongatie van zijn wereldtitel al uit zicht is. Door een gebroken voet miste hij de eerste zeven Grands Prix van dit seizoen.

Sinds zijn rentree reed hij anderhalve GP mee. In de WK-stand heeft hij een onoverbrugbare achterstand van bijna 350 punten op de Sloveense leider Tim Gajser.

Hoewel het om hetzelfde been gaat, staat de nieuwe breuk volledig los van zijn eerdere blessure. "We hoeven absoluut geen schuldgevoel te hebben. We zijn superverstandig en strategisch met Jeffrey omgegaan", aldus Smets, die zelf vijfmaal wereldkampioen werd.

'Moeten ons nu niet met rentree bezighouden'

Herlings werd in zijn prille carrière al veelvuldig geplaagd door blessureleed. Smets verwacht dat de Brabander in de toekomst aan de top terugkeert. "Soms is het goed om even diep in de put te zitten. Om er daarna weer sterker uit te komen", aldus de Belg.

Het MXGP-seizoen loopt nog tot medio september, waardoor Herlings mogelijk nog in actie kan komen dit jaar. "Maar dat is niet iets waar we ons nu mee bezig moeten houden", vindt de directeur van KTM.