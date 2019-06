De tweede editie van de Europese Spelen gaat vrijdag van start in Minsk. Het in 2015 opgerichte multisportevenement, dat duurt tot volgende week zondag, geniet nog niet veel aanzien, maar er staat voor veel Nederlanders wel het nodige op het spel in Wit-Rusland. Dit zijn de belangrijkste momenten.

Judo

Voor de Nederlandse judoka's gelden de Europese Spelen als officieel EK, net als vier jaar geleden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De EK maakt bovendien deel uit van het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Bondscoach Maarten Arens verwacht in Minsk drie medailles, waarvan één gouden.

Kandidaten voor eremetaal zijn onder anderen Kim Polling, Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Henk Grol. Viervoudig Europees kampioen Polling, die in maart haar rentree maakte na een hernia, verdedigt in de categorie tot 70 kilogram haar Europese titel van vorig jaar én het goud van de vorige Europese Spelen in 2015.

Steenhuis pakte op de WK van 2018 verdienstelijk zilver in de categorie tot 78 kilogram en eindigde op haar laatste drie EK's (2017, 2016 en 2015) op het podium. Een Europese titel ontbreekt nog wel op het palmares van de geboren Brabantse. In diezelfde categorie verdedigt Verkerk haar titel uit 2015.

Over de Europese Spelen 21 tot en met 30 juni in Minsk

Circa 4.000 sporters uit 50 landen

Wordt in het jaar vóór Zomerspelen gehouden

Eerste editie was in 2015 in Bakoe, Azerbeidzjan

Weinig aanzien door ontbreken veel olympische sporten

Nederlandse deelname: acrobatische gymnastiek, badminton, 3x3 basketbal, boksen, handboogsport, judo, karate, sambo, schietsport, tafeltennis, trampoline, turnen, wielrennen, baanwielrennen en worstelen

De 34-jarige Grol maakte in 2017 de overstap naar de zwaarste gewichtsklasse (+100 kilogram) en pakte vorig jaar in Tel Aviv brons bij zijn EK-debuut als zwaargewicht. De Veendammer veroverde in zijn loopbaan al drie keer goud op een EK.

Nederlandse EK-selectie: Margriet Bergstra, Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).

Programma judo op Europese Spelen:

Zaterdag 22 juni: -48 kg, -52 kg en -57 kg (vrouwen), -60 en -66 kg (mannen)

Zondag 23 juni: -63 kg en -70 kg (vrouwen), -73 kg en -81 kg (mannen)

Maandag 24 juni: -78 kg en +78 kg (vrouwen), -90 kg, -100 kg en +100 kg (mannen)

Dinsdag 25 juni: Mixteamwedstrijden (mannen en vrouwen)

De voorronden beginnen dagelijks om 9.30 uur (Nederlandse tijd) en het finaleblok gaat om 16.00 uur van start (op de slotdag al om 15.00 uur).

Kim Polling hoopt haar Europese titel te verdedigen in Minsk. (Foto: ANP)

Wielrennen op de weg

De EK wielrennen op de weg worden pas in augustus in Alkmaar gehouden, maar de mannen en vrouwen komen deze week op de Europese Spelen ook al in actie. Bij de mannen schitteren de toppers door afwezigheid vanwege de Tour de France en daarom zijn de ogen vooral gericht op de vrouwen.

Met Marianne Vos, Anna van der Breggen, Amy Pieters, Lorena Wiebes en Chantal Blaak reizen er medaillekandidaten af naar Minsk, al ontbreken er ook een paar toppers. Zo zullen onder anderen Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk niet aan de start verschijnen.

De Nederlandse vrouwen pakten op de Europese Spelen in 2015 drie medailles. Van Dijk en Van Vleuten veroverden respectievelijk goud en brons op de tijdrit en Van der Breggen moest zich in de wegwedstrijd tevredenstellen met brons.

In de wegwedstrijd van dit jaar rijden de vrouwen acht relatief vlakke rondjes van 15 kilometer, voor in totaal 120 kilometer. De mannen, die bij de vorige Europese Spelen naast de medailles grepen, moeten 180 kilometer afleggen en doen dat over twaalf rondjes.

Selectie: Anna van der Breggen (wegwedstrijd), Marianne Vos (wegwedstrijd), Amy Pieters (wegwedstrijd), Lorena Wiebes (wegwedstrijd), Chantal Blaak (wegwedstrijd en tijdrit), Julius van den Berg (wegwedstrijd), Joris Nieuwenhuis (wegwedstrijd), Dennis van Winden (wegwedstrijd) en Bram Welten (wegwedstrijd).

Programma (Nederlandse tijden):

Zaterdag 22 juni: Wegwedstrijd vrouwen (11.30-14.00 uur)

Zondag 23 juni: Wegwedstrijd mannen (11.00-15.30 uur)

Dinsdag 25 juni: Tijdrit vrouwen (9.00-11.15 uur)

Anna van der Breggen pakte in 2015 brons op de Europese Spelen. (Foto: ANP)

Baanwielrennen

Ook bij het baanwielrennen vindt het EK pas later dit jaar plaats (16-20 oktober in Apeldoorn), maar alle toppers geven acte de présence in Wit-Rusland. De Nederlandse baanwielrenners komen voor het eerst in actie op de Europese Spelen, want de sport stond vier jaar geleden nog niet op het programma.

De Nederlandse selectie kan met vertrouwen toeleven naar de Europese Spelen. Bij de WK begin dit jaar in Polen eindigde Nederland met zes gouden, vier zilveren en één bronzen medaille.

Selectie: Kirsten Wild (omnium, scratch, puntenkoers, koppelkoers), Amber van der Hulst (koppelkoers), Laurine van Riessen (sprint en keirin), Hetty van de Wouw (teamsprint), Shanne Braspennincx (teamsprint, sprint en keirin), Steffie van der Peet (500 meter), Jan-Willem van Schip (omnium, puntenkoers en koppelkoers), Roy Eefting (scratch), Yoeri Havik (koppelkoers), Jeffrey Hoogland (teamsprint, sprint en keirin), Harrie Lavreysen (teamsprint, sprint en keirin), Sam Ligtlee (1 kilometer), Nils van ’t Hoenderdaal (teamsprint) en Roy van den Berg (teamsprint en 1 kilometer).

Programma (finales):

Donderdag 27 juni (18.10-19.20 uur): Puntenkoers vrouwen en finale scratch

Vrijdag 28 juni (17.30-19.30 uur): Teamsprint vrouwen en mannen, scratch vrouwen en koppelkoers mannen

Zaterdag 29 juni (16.50-19.30 uur): Sprint mannen, 1 km tijdrit, puntenkoers mannen, omnium vrouwen (race vier)

Zondag 30 juni (14.55-17.00 uur): Sprint vrouwen, 500 meter tijdrit vrouwen, koppelkoers vrouwen, omnium mannen (race vier)

De teamsprinters prolongeerden begin dit jaar hun wereldtitel. (Foto: ANP)

Boksen

Net als bij het judo gelden de Europese Spelen voor de Nederlandse boksers als een officieel EK. Ze kunnen in Minsk bovendien goede zaken doen in de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020.

De meeste ogen zijn gericht op Nouchka Fontijn. De 31-jarige Rotterdamse, die uitkomt in de klasse tot 75 kilogram, veroverde op de Europese Spelen van 2015 goud en pakte een jaar later bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver. Bij de WK in november 2018 eindigde Fontijn ook met zilver.

Selectie: Jemyma Betrian (-57 kg), Nouchka Fontijn (-75 kg), Enrico Lacruz (-64 kg), Max van der Pas (-75 kg), Artjom Kasparian (-81 kg) en Peter Müllenberg (-91 kg).

Programma (finales):

Zaterdag 29 juni (16.05-17.10 uur): Mannen -81 kg en vrouwen -57 kg

Zondag 30 juni (11.40-14.00 uur): Mannen -64 kg, mannen -75 kg, mannen -91 kg en vrouwen -75 kg.

Nouchka Fontijn pakte in 2015 goud bij de Europese Spelen. (Foto: Pro Shots)

